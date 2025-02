V Nemčiji v petek začetek uvodnih pogovorov med unijo in SPD

Unija je na predčasnih parlamentarnih volitvah v nedeljo osvojila 28,5 odstotka glasov, s čimer je postala zmagovalka volitev. Že kmalu je bilo jasno, da bo na pogovore o koalicijskih pogajanjih povabila SPD.

Socialdemokrati bodo na uvodne pogovore med drugim poslali vodji stranke Larsa Klingbeila in Saskio Esken ter obrambnega ministra Borisa Pistoriusa. Kancler Olaf Scholz je že po volitvah dejal, da na pogajanjih ne bo sodeloval, saj da se je potegoval za ponovni položaj kanclerja in ne kak drug položaj v vladi.

Kdo bo predstavljal unijo?

Kdo bo na pogovorih v petek predstavljal unijo, zaenkrat ni znano, pričakuje pa se, da bosta to najverjetnejši prihodnji kancler in vodja CDU Friedrich Merz ter vodja CSU Markus Söder.

Po volitvah je koalicija CDU/CSU in SPD najverjetnejša. Je pa pričakovati težka pogajanja, saj obstajajo jasne razlike glede vprašanj, kot so migracije, dolžniška zavora in politika do Ukrajine.

Klingbeil je že večkrat opozoril, da sodelovanje v vladi ni avtomatizem.