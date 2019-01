Nemški obveščevalci bodo okrepili nadzor skrajno desne AfD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodatno so notranji obveščevalci BfV zaradi protiustavnih teženj za t.i. primer suma označili desno nacionalistično gibanje Krilo okoli vodje AfD v Turingiji Björna Höckeja ter podmladek stranke Mlada alternativa (JA). Gre za kategorijo ostrejšo uvrstitev in v tem primeru je dovoljen nadzor tudi s pomočjo tajnih agentov ali vohunskimi metodami, vendar v zelo omejenem obsegu.

Vodja BfV Thomas Haldenwang je pojasnil, da določeni politiki AfD sicer zagovarjajo skrajna stališča, a niso našli namigov na to v programskih zapisih stranke. Zato bodo nadaljevali z opazovanjem javno dostopnih informacij o AfD in članih.

Strašenje državljanov pred deželnimi volitvami?

Vodja poslanske skupine AfD Alice Weidel je kritizirala potezo BfV, češ da želijo s tem prestrašiti državljane pred prihajajočimi deželnimi volitvami v treh vzhodnih deželah.

AfD je bila ustanovljena pred skoraj šestimi leti, največ podpore pa je prejela v času begunske krize leta 2015. Sedaj je stranka zastopana v vseh 16 deželnih in zveznem parlamentu.

BfV je v zadnjih tednih preučil dokumentacijo, ki so mu jo o AfD lani posredovale deželne podružnice. Dokumentacija naj bi obsegala več kot 1000 strani, v njej pa so zbrani citati članov AfD, objave z družbenih omrežij ter ugotovitve o povezavi med člani in skrajno desnimi organizacijami.