Nemški desničarji bi za kanclerko postavili junakinjo nemške levice

Sahra Wagenknecht je ena izmed najbolj znanih predstavnic nemške skrajno leve stranke Die Linke. V zadnjih letih so Wagenknechtovo primerjali tudi s Frido Kahlo in Roso Luxemburg. Zdaj pa je zvezda levice dobila podporo tam, kjer bi jo najmanj pričakovali – pri skrajno desni nemški stranki AfD.

"Najboljša kanclerka. Kandidatka tako levih kot desnih." To je napis na fotografiji Sahre Wagenknecht, ki jo je na naslovnici objavil nemški medij Compact, ta je po poročanju The Guardiana samooklicani glasnik skrajno desne stranke Alternative für Deutchland (AfD). Wagenknechtova je sicer članica skrajno leve stranke Die Linke in je ena izmed njenih najbolj znanih poslank. Vendar se je v zadnjem času od Die Linke v svojih izjavah oddaljila. Med drugim je v svoji knjižni uspešnici The Self-Righteous obtožila svojo stranko, da je zanemarjala "navadne ljudi" v prid temu, kar sama imenuje "akademska klientela", ki živi v mestu, poroča The Guardian.

"Wagenknechtova je najprivlačnejša nacionalna skušnjava od ustanovitve socializma," je v uvodniku mesečnika Compact zapisal njegov odgovorni urednik Jürgen Elsässer. Po njegovem mnenju so časi, ko so Wagenknechtovo označevali za "najlepši obraz stalinizma" in jo imeli za "čudakinjo", zdaj mimo.

Zakaj je desničarjem všeč levičarka?

Wagenknechtova je postala ljubljenka nemške skrajne desnice, ker ni želela podpreti sankcij proti Rusiji zaradi invazije Ukrajine. Ravno nasprotno, sredi nemškega parlamenta je vlado obtožila, da je s sankcijami sprožila "gospodarsko vojno brez primere v zgodovini proti najpomembnejšemu dobavitelju energije v Nemčiji". Desnim volivcem se je tudi prikupila z izjavo, da je stranka Zeleni najnevarnejša politična stranka v nemškem parlamentu.

Glede na meritve javnega mnenja ima Wagenknechtova kar 68-odstotno podporo med volivci AfD. Kar je več kot znotraj njene stranke.

Bo res zapustila Die Linke?

Oddaljevanje Wagenknechtove od stranke Die Linke sovpada tudi s katastrofalnim položajem stranke v raziskavah javnega mnenja. Stranka je na dnu anket po priljubljenosti in ima za sabo niz slabih volilnih rezultatov. Vse to le slabo desetletje po tem, ko je bila stranka najmočnejša opozicijska sila v Bundestagu. Na zadnjih volitvah se ji je s 4,9 odstotka glasov komaj uspelo prebiti v parlament.

Die Linke je marca že zapustil mož Wagenknechtove Oskar Lafontaine, sicer nekdanji finančni minister pod Gerhardom Schröderjem in nekdanji vodja socialdemokratov. Wagenknechtova za zdaj ostaja članica Die Linke.

"Še vedno sem članica stranke. Vendar vidim potrebo po verodostojni stranki, ki se zavzema za mir in socialno pravičnost," je pred časom odgovorila na vprašanje nemških medijev, ali namerava zapustiti Die Linke. Številni politični analitiki sicer menijo, da Wagenknechtova le še čaka na primeren trenutek za izhod iz stranke. Analitiki tudi menijo, da bo ustanovila novo stranko, ki bi glede na trenutne meritve javnega mnenja imela okoli 10-odstotno podporo med volivci.