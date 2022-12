Nemčija odprla prvi plavajoči plinski terminal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ladja Hoegh Esperanza - plavajoča enota za shranjevanje in ponovno uplinjanje - se je danes zasidrala v pristanišču Wilhelmshaven ob nemški obali Severnega morja. Foto: Reuters

"To je prvi od petih načrtovanih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, ki naj bi nadomestili ruski plin in zagotovili, da noben dom ne bo ostal brez oskrbe," je v kratki izjavi ob odprtju terminala dejal nemški kancler Olaf Scholz in dodal, da je bil terminal zgrajen v rekordnem času.

Ladja Hoegh Esperanza - plavajoča enota za shranjevanje in ponovno uplinjanje - se je danes zasidrala v pristanišču Wilhelmshaven ob nemški obali Severnega morja. Ladja je v pristanišče prispela s 167.000 kubičnimi metri utekočinjenega plina, pridobljenega iz obrata v vzhodni Španiji.

Platforma, ki ladjo povezuje s kopenskim plinskim omrežjem, je bila na posebej za ta namen zgrajenem pomolu v Wilhelmshavnu zgrajena v le nekaj mesecih. Terminal v Wilhelmshavnu pa bo omogočil uvoz plina v višini 20 odstotkov dosedanjih dobav iz Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Berlin je za upravitelja terminala, ki naj bi plin začel dobavljati v četrtek, imenoval nemško energetsko družbo Uniper. Po navedbah Uniperja lahko vsako plovilo, kot je ladja Hoegh Esperanza, prevaža približno 170.000 kubičnih metrov utekočinjenega plina in tako oskrbuje 50.000-90.000 nemških gospodinjstev oziroma do osem odstotkov nemške letne porabe.

"To je dokaz, česa je Nemčija sposobna, in je lahko zgled drugim projektom energetskega prehoda," je v izjavi povedal izvrši direktor Uniperja Klaus-Dieter Maubach.

Ko bodo začeli obratovati še preostali štirje terminali, ki so v gradnji ali čakajo na dovoljenje, pa bo pokrita tretjina energetskih potreb Nemčije.

Največje evropsko gospodarstvo, ki je bilo leta močno odvisno od uvoza ruskega plina, si že več mesecev prizadeva povečati svoje rezerve, potem ko je Rusija po februarski invaziji na Ukrajino najprej zmanjšala, nato pa ustavila dobave plina prek plinovodov. Ključni nadomestek je postal utekočinjeni zemeljski plin, ki ga dostavijo z ladjami do terminalov na obali.