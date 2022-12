Von der Leyen: Ukrajincem moramo pomagati čez zimo in tako dolgo, kot bo to potrebno

Najnovejši paket energetske pomoči EU bo med drugim vključeval 40 velikih generatorjev iz rezerve rescEU za zagotavljanje napajanja 30 bolnišnic, 100 malih in srednjih generatorjev iz Francije, 19 generatorjev iz Slovaške, 23 generatorjev iz Nemčije, 252 transformatorjev iz Litve in štiri sisteme za zasilno napajanje iz Poljske, je sporočila Evropska komisija.

Najnovejši paket energetske pomoči EU bo med drugim vključeval 40 velikih generatorjev iz rezerve rescEU za zagotavljanje napajanja 30 bolnišnic, 100 malih in srednjih generatorjev iz Francije, 19 generatorjev iz Slovaške, 23 generatorjev iz Nemčije, 252 transformatorjev iz Litve in štiri sisteme za zasilno napajanje iz Poljske, je sporočila Evropska komisija.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes ob začetku mednarodne konference v Parizu poudaril, da je njen namen pomagati ukrajinskemu ljudstvu prebroditi zimo v luči ruskih napadov na kritično infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da ukrajinski energetski sektor potrebuje približno 800 milijonov evrov pomoči. "Ukrajinski duh ostaja neomajen in nepopustljiv. Ukrajincem moramo pomagati čez zimo in tako dolgo, kot bo to potrebno," je na konferenci poudarila predsednica Evropske komisije von der Leyen.

Macron je izjavil, da je konferenca osredotočena zlasti na zagotavljanje kratkoročne pomoči kot odziv na "strahopetno sejanje terorja v Ukrajini" z ruskim bombardiranjem kritične ukrajinske infrastrukture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je ob tem dejanja Rusije označil za vojni zločin in poudaril, da je sedaj treba podpreti sposobnost ukrajinskega ljudstva, da se upre. Kot konkretne zaveze je med drugim naštel dobavo generatorjev in pomoč pri popravilu infrastrukture.

Zelenski: Ukrajinska energetska infrastruktura potrebuje nujno pomoč za v zimskem času

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da ukrajinska energetska infrastruktura potrebuje približno 800 milijonov evrov nujne pomoči za zadovoljevanje potreb prebivalstva v zimskem času. "Seveda gre za zelo visok znesek, vendar so stroški manjši od stroškov morebitnega izpada elektrike," je povedal zbranim v Parizu v nagovoru prek video povezave.

"Potrebujemo več vrst opreme, transformatorje, opremo za obnovo visokonapetostnih omrežij, plinske turbine in še več. Generatorji so postali tako nujni kot oklepna vozila in neprebojni jopiči," je dejal.

Ukrajina bo porabila več plina kot sicer

Poudaril je, da bo Ukrajina zaradi napadov na energetsko infrastrukturo to zimo porabila več plina kot sicer. To pa bo zahtevalo uvoz dveh milijard kubičnih metrov plina v zimskem času in povečan uvoz električne energije iz sosednjih držav EU, je še dodal. Ukrajina je sicer že od junija povezana s skupnim evropskim električnim omrežjem, potem ko je prekinila povezavo z ruskim in beloruskim omrežjem.

Tudi ukrajinski predsednik vlade Denis Šmihal je pozval k nujni pomoči ukrajinskemu ljudstvu. "Kupujemo in iščemo energetsko opremo po vsem svetu in prosimo mednarodno skupnost, da pomaga Ukrajini. Rusi nas želijo zaviti v popolno temo, a jim to ne bo uspelo, zahvaljujoč našim partnerjem po vsem svetu," je dodal.

Še pred konferenco pa je Šmihal sporočil, da bo Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) poslala dodatne stalne ekipe v jedrske elektrarne v Ukrajini, vključno z nuklearko v Zaporožju, ki je pod ruskim nadzorom in je že dlje časa žarišče spopadov.

"Ekipe so namenjene varovanju elektrarn"

"Ekipe so namenjene varovanju elektrarn in beleženju vseh poskusov zunanjega vpliva nanje, zlasti obstreljevanja s strani ruskega agresorja," je ukrajinski premier zapisal na omrežju Telegram po srečanju z generalnim direktorjem IAEA Rafaelom Grossijem v Parizu.

Na konferenci v Parizu sodeluje približno 70 držav, mednarodnih organizacij in predstavniki EU. Po njej pa naj bi na ločenem srečanju določili tudi smernice za sodelovanje francoskih podjetij pri obnovi Ukrajine. Pričakuje se, da se bo srečanja udeležilo približno 500 francoskih podjetij.

Von der Leyen: Ukrajincem moramo pomagati čez zimo in tako dolgo, kot bo to potrebno

Konference se je udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je napovedala novo dobavo nujno potrebnih električnih generatorjev s strani EU, dobavo do 30 milijonov LED žarnic in vzpostavitev zdravstvenega in energetskega vozlišča rescEU na Poljskem, ki bo olajšalo prevoz in skladiščenje donacij tretjih oseb in pomagalo pri njihovi dostavi v Ukrajino.

"Ukrajinski duh ostaja neomajen in nepopustljiv. Ukrajincem moramo pomagati čez zimo in tako dolgo, kot bo to potrebno," je poudarila von der Leyen in dodala, da je EU doslej Ukrajini že zagotovila 800 električnih generatorjev.

