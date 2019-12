Nekoč najmočnejšemu hrvaškemu politiku prisodili dodatnih šest let zapora

Nekdanji predsednik hrvaške vlade in HDZ Ivo Sanader je bil danes v Zagrebu na ponovljenem sojenju v korupcijskem primeru Ina-Mol obsojen na šest let zapora, predsednik uprave madžarske energetske družbe Mol Zsolt Hernadi pa na dve leti zapora. Odločitev zagrebškega sodišča še ni pravnomočna.

Sodišče je potrdilo, da je 65-letni Ivo Sanader storil kaznivo dejanje sprejemanja podkupnine, Zsolt Hernadi pa podkupovanja.

Sanader je novo sodbo dočakal v zaporu, kjer od aprila letos prestaja šestletno kazen v korupcijskem primeru Planinska.

Kot so pojasnili na sodišču, se je Sanader s Hernadijem dogovoril, da bo za deset milijonov evrov zagotovil, da bo hrvaška vlada, ki jo je takrat vodil, prepustila Molu odločilni glas v upravi Ine, čeprav madžarski partner ni imel večinskega deleža.

Sanader je izkoristili položaj in avtoriteto premierja za spremembo meddelničarske pogodbe in izločitev nerentabilnega plinskega poslovanja iz Ine. Na seji vlade je zahteval sprejetje poročila, s katerim so Molu prepustili upravljanje z Ino, kar je hrvaška vlada tudi sprejela, je navedlo sodišče.

Hernadi Sanaderju zagotovil deset milijonov evrov

Izpostavili so, da je hrvaška vlada neutemeljeno Molu prepustila upravljanje z Ino. Hernadi je Sanaderju zagotovil izplačilo deset milijonov evrov ob posredovanju madžarskega podjetnika Imra Fazakasa, ki je sklenil fiktivno pogodbo s podjetjem Sanaderjevega prijatelja Roberta Ježića. Ta je bil tudi ključna priča tožilstva.

Predsednik uprave madžarske energetske družbe Mol Zsolt Hernadi je nekdanjemu hrvaškemu premieru Ivu Sanaderju zagotovil izplačilo deset milijonov evrov. Foto: Reuters Sodišče je tudi ugotovilo, da so na račun Ježićevega podjetja nakazali pet milijonov evrov, ki jih je bilo treba izplačati Sanaderju. Druga polovica podkupnine ni bila izplačana, ker je Ježić prekinil pogodbo.

Ponovljeno sojenje v primeru Ina-Mol se je začelo oktobra lani. Sanader je bil v združenih korupcijskih primerih Hypo in Ina-Mol na prvi stopnji leta 2012 obsojen na deset let zapora zaradi korupcije in vojnega dobičkarstva. Hrvaško vrhovno sodišče je nato Sanaderju znižalo kazen na osem let in pol zapora, hrvaško ustavno sodišče pa je leta 2015 pravnomočno sodbo razveljavilo iz postopkovnih razlogov.

Tudi Hernandija obsodili v odsotnosti

Na ponovljenem sojenju so poleg Sanaderja obtožili tudi Hernadija, ki je bil danes obsojen v odsotnosti. Madžarska je zavrnila vse zahteve hrvaškega pravosodja za izročitev Hernadija, vključno z evropskim pripornim nalogom. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo Hernadija, da Hrvaška krši njegovo pravico do svobodnega gibanja, kot nedopustno.

Madžarska trdi, da je bil Hernadi zaradi obtožb o podkupovanju na Hrvaškem oproščen med postopkom na madžarskem sodišču.

Sanaderja čaka še eno sojenje

Medtem proti Sanaderju poteka tudi ponovljeno sojenje v največjem hrvaškem primeru politične korupcije, Fimi-media. Na prvem sojenju je bil Sanader obsojen na devet let zapora, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo iz postopkovnih razlogov. Na zatožni klopi v tem primeru je tudi vladajoča hrvaška stranka HDZ.