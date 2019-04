Sanaderja obsojen na šest let in že v zaporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je hrvaško vrhovno sodišče pravnomočno na šest let zapora obsodilo nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja v primeru Planinska, so danes tega najmočnejšega hrvaškega politika že prepeljali v zagrebški zapor v Remetincu.

Vrhovno sodišče je 65-letnemu Ivu Sanadarju zvišalo zaporno kazen, potem ko je obravnavalo pritožbe na prvostopenjsko sodbo iz aprila 2017, ko je bil obsojen na štiri leta in pol zapora zaradi malverzacij pri prodaji poslovne stavbe v Zagrebu. Vrniti bo moral tudi 17 milijonov kun (2,3 milijona evrov), ki jih je pridobil s kaznivim dejanjem.

Že danes v pripor, nato sledi zapor

Sodba je pomenila, da mora Sanader oditi že danes v zagrebški pripor v Remetincu, potem pa tudi v zapor. Nima namreč več pravnih možnosti, da bi prelagal pravnomočno sodbo, ker je kazen vrhovnega sodišča višja od petih let zapora, so poročali hrvaški mediji.

Nekaj po 19. uri so nato policisti pripeljali Sanaderja v zagrebški pripor v Remetincu, v katerem je že prestal skupno približno tri leta in pol med različnimi preiskovalnimi postopki proti njemu v obdobju med julijem 2011 in septembrom 2015. Po pobegu iz Hrvaške konec leta 2010 je bil približno šest mesecev tudi v priporu v Avstriji.

Foto: STA

Preden so policisti danes prišli po Sanaderja na njegov dom, je nekdanji hrvaški premier pred novinarji ponovil svoje trditve, da gre za "montiran politični proces" in "še eno predstavo za javnost pred hrvaškim predsedovanjem EU". Meni, da je pravnomočna sodba "smešna", ker temelji na "lažeh" glavne priče brez "kakršnih koli dokazov". Napovedal je, da bo na koncu dokazal svojo nedolžnost.

Obtožnica potrjena pred sedmimi leti

V primeru Planinska so bile še tri osebe obsojene na po leto dni zapora, vsem pa so kazni preoblikovali v družbenokoristno delo. Med njimi je bil tudi nekdanji hrvaški minister za regionalni razvoj Petar Čobanković, ki je prvi priznal svojo odgovornost in se dogovoril s tožilstvom o kazni.

Obtožnica v primeru Planinska je bila potrjena leta 2012 kot peti korupcijski primer izmed šestih, ki so jih sprožili proti Sanaderju, ta je nepričakovano odstopil s položaja predsednika vlade leta 2009.

Proti Sanaderju do danes ni bilo nobene veljavne pravnomočne ali nepravnomočne sodbe, ker je ustavno sodišče razveljavilo vse prejšnje sodbe zaradi postopkovnih napak ter naložilo nova sojenja. Tako je bilo tudi v združenem primeru Hypo in Ina-Mol ter Fimi-media, ki so jih znova začeli. V obeh primerih je bil Sanader obsojen na večletne zaporne kazni.