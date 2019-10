Nekdanji vodja avstrijskih svobodnjakov Strache se umika iz politike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in nekdanji vicekancler Heinz-Christian Strache je dva dneva po neuspehu svoje stranke na parlamentarnih volitvah naznanil, da končuje politično kariero, članstvo v FPÖ pa bo zamrznil. Kot je pojasnil, želi s tem preprečiti nadaljnjo škodo stranki. FPÖ je kasneje Stracheja suspendiral.

Kot je na novinarski konferenci na Dunaju pojasnil 50-letni Heinz-Christian Strache, tudi zaradi zaščite svoje družine ne želi nobenih političnih funkcij več. Hoče tudi preprečiti novo škodo, ki bo jo lahko utrpeli svobodnjaki, in razkol v stranki. Pomembno je, da FPÖ ostane pomemben dejavnik v avstrijski politiki, je dejal.

Strache je z naznanilom prehitel odločitev o njem, ki so jo organi svobodnjakov sprejeli na popoldanskem zasedanju, ko so sicer razpravljali o porazu na volitvah. Na srečanju so sledili pozivom več članom, da suspendirajo Stracheja, tako zaradi afere Ibiza kot najnovejše preiskave zaradi suma poneverbe.

Vodja stranke Norbert Hofer je po večurnem zasedanju pojasnil, da bo morda celo sledila izključitev Stracheja, če se izkaže sum poneverbe za utemeljen.

Svobodnjaki so na nedeljskih volitvah osvojili le dobrih 16 odstotkov glasov, kar je skoraj deset odstotnih točk manj kot na volitvah pred dvema letoma. Za tako slab rezultat naj bi bil v precejšnji meri kriv prav Strache, ki je z vpletenostjo v več škandalov stranki povzročil veliko težav.

Afera Ibiza je odjeknila maja letos, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek iz leta 2017, ki je nastal na tem španskem otoku. Na njem Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja vladne posle v zameno za pomoč pred parlamentarnimi volitvami.

Strache je dan po objavi videoposnetka odstopil kot podkancler in vodja stranke, nekaj dni kasneje je parlament izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Sebastiana Kurza.

Dunajsko tožilstvo je nato pred dnevi potrdilo še, da zaradi suma poneverbe vodi preiskavo proti Stracheju ter njegovemu telesnemu stražarju in nekdanjemu vodji njegovega urada.