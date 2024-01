V Bangladešu danes potekajo splošne volitve, na katerih si bo ob odsotnosti prave opozicije dolgoletna premierka Šejk Hasina najverjetneje zagotovila četrti zaporedni mandat. Opozicijske stranke volitve bojkotirajo, potem ko so jih zdesetkale množične aretacije. Bojkot so napovedali tudi številni mladi, ki opozarjajo, da gre za zrežirano predstavo.

"Ne bom zapravljal časa za enostranske volitve," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 28-letni prebivalec osme najštevilčnejše države na svetu, ki ji od leta 2009 vlada Hasinina nekoč socialdemokratska, kasneje pa vse bolj avtoritarna Liga Awami.

Opozicijske stranke organizirale vrsto shodov

Opozicijske stranke na čelu z Bangladeško nacionalistično stranko (BNP) so konec prejšnjega leta organizirale vrsto shodov, na katerih so zahtevale odstop premierke in vzpostavitev nevtralne prehodne vlade, ki bi nadzorovala izvedbo volitev. Oblasti so na zahtevo odgovorile z množičnimi aretacijami podpornikov opozicije in aktivistov. Po navedbah BNP je bilo prijetih približno 25 tisoč ljudi, medtem ko oblasti navajajo število 11 tisoč.

Za 300 sedežev v parlamentu v Daki se bo sicer uradno potegovalo 1.900 kandidatov iz 29 strank, vendar jih večino podpira vladajoča stranka. Poleg tega številni pripadniki Lige Awami uradno kandidirajo kot neodvisni kandidati, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Verodostojnost volitev naj bi 76-letna Hasina, ki je vlado prvič vodila med letoma 1996 in 2001, poskušala okrepiti z visoko volilno udeležbo. Med drugim naj bi tistim, ki se ne bodo udeležili volitev, zagrozila z izgubo socialnih ugodnosti. Njeno tretjo in četrto izvolitev v letih 2014 in 2018 so že zaznamovale obtožbe o nepravilnostih in goljufijah.

Njena prvotna priljubljenost je sicer dolgo slonela na izjemni gospodarski rasti države, ki jo je po osamosvojitvi od Pakistana leta 1971 pestila huda revščina. Zasluge za strmo rast si lasti predvsem donosna industrija oblačil za vodilne svetovne znamke hitre mode. Dohodek na prebivalca se je v zadnjem desetletju potrojil, po ocenah Svetovne banke pa se je v zadnjih 20 letih več kot 25 milijonov ljudi rešilo revščine.

Kljub temu, da država ostaja eno najhitreje rastočih gospodarstev v regiji in je celo prehitela svojo veliko sosedo Indijo, so uspehe kasneje zasenčile vsesplošne kršitve človekovih pravic, od zatiranja svobode medijev do zunajsodnih pobojev. Ena svetlejših Hasininih potez v zadnjih letih je sprejetje več sto tisoč beguncev muslimanske manjšine Rohingya iz sosednjega Mjanmara.

Tesne vezi je spletla z Indijo

Njena ponovna izvolitev bo šla sicer na roko tudi New Delhiju. Z Indijo je namreč Hasina spletla tesne vezi, čeprav indijska vlada pod vodstvom hindujske nacionalistične stranke BJP premierja Narendre Modija izvaja politike, ki diskriminirajo številčno muslimansko skupnost v državi.

Indija si med drugim prizadeva za preprostejši cestni in železniški dostop do svojih severovzhodnih zveznih držav, do katerih je doslej dostopala prek ozkega, ponekod le nekaj deset kilometrov širokega koridorja med Nepalom, Bangladešem in Butanom. Obenem si ne želi nadaljnjega zbliževanja Dake s Pekingom, poroča britanski BBC.