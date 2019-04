Nasina sonda domnevno prvič zaznala potres na Marsu

Sondo je 20. decembra lani na rdeči planet namestila robotska roka plovila Insight. Ima tako francoske nizkofrekvenčne kot britanske visokofrekvenčne senzorje. Oboji so 6. aprila zaznali signal, vendar ni bilo mogoče točno določiti verjetnega vira ali oddaljenosti.

Vodja britanske ekipe seizmologov je dejal, da je šlo verjetno za potres z magnitudo 1 ali 2, ki je bil morda oddaljen sto kilometrov od sonde, in dodal, da bi na Zemlji tak potres opazili redki.

Preučujejo še tri signale

Znanstveniki želijo s podatki morebitnih potresov na Marsu dobiti jasnejšo sliko zgradbe notranjosti planeta. Te lahko tudi primerjajo s potresi na Zemlji in ugotovijo, na kakšen način sta se ta dva planeta razvijala.

Ekipa preučuje tudi tri druge signale, ki so jih 14. marca, 10. aprila in 11. aprila zaznali samo nizkofrekvenčni senzorji. Ti so bili še šibkejši kot tisti 6. aprila, zato še ne morejo z gotovostjo trditi, da je šlo za potrese.

Lastnosti signala s 6. aprila naj bi znanstvenike spominjale na potrese, ki so jih senzorji Apolla zaznali na Lunini površini. Astronavti so tam namestili pet seizmometrov, ki so v času delovanja med letoma 1969 in 1977 zaznali na tisoče potresov.

Znanstveniki ameriške vesoljske agencije Nasa so že leta 2005 sporočili, da so na Marsu zaznali več geoloških in termičnih sprememb, ki jih je verjetno povzročil potres.