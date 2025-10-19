Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
8.50

39 minut

Bovec

V bližini Bovca so se ponoči stresla tla

Sa. B., STA

Potres so med drugim čutili prebivalci občine Bovec. | Foto Ana Kovač

Potres so med drugim čutili prebivalci občine Bovec.

Foto: Ana Kovač

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 2.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Bovca.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

