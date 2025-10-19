Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 2.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Bovca.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.