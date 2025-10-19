Nedelja, 19. 10. 2025, 8.50
39 minut
V bližini Bovca so se ponoči stresla tla
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 2.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Bovca.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
#Potres 7 km Z od Bovca, 19. 10. 2025 ob 2.15.— ARSO potresi (@ARSO_potresi) October 19, 2025
Magnituda 2,4.
Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla IV EMS-98.
Tabela zadnjih potresov https://t.co/8Psj2egGRb
Izpolnite vprašalnik https://t.co/eWttPNFhmi