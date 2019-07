Največji hrvaški železniški posel Kitajcem, večino bo plačala EU

Okrog 300 milijonov evrov vreden razpis rekonstrukcije obstoječe železniške proge in izgradnje drugega tira med Križevci in hrvaško-madžarsko mejo je dobila kitajska družba Sinohydro Corporation. Hrvati so za projekt dobili 85-odstotno sofinanciranje EU. Med desetimi ponudniki je bil tudi slovensko-italijanski konzorcij, v katerem sta SŽ-Železniško gradbeno podjetje in Rizzani de Eccher.