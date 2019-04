Najstnik pri San Diegu napadel sinagogo, ubil žensko in ranil tri ljudi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

19-letnik je napadel sinagogo v San Diegu. Ubil je žensko in ranil tri ljudi.

Komaj polnoletni najstnik je v soboto s polavtomatsko puško napadel vernike v sinagogi pri San Diegu v Kaliforniji. Ubil je žensko, ranil rabina, moškega in žensko, nato pa pobegnil, ko se mu je orožje zaskočilo. Po napadu je kar sam poklical reševalce in prijavil zločin, kasneje pa se brez težav vdal policiji.

Policija je sporočila, da gre za 19-letnega Johna Earnesta, za katerega sumijo, da je že konec marca skušal zažgati mošejo. Tokrat se je spravil na Jude ob koncu njihovega velikega praznika odrešitve iz egiptovskega suženjstva (pasha). Napad se je zgodil natanko pol leta po pokolu v sinagogi v Pittsburghu, kjer je umrlo 11 ljudi.

Američani žalujejo z judovsko skupnostjo

Earnest je ob prihodu v sinagogo Chabad of Poway začel streljati, a mu je takoj odgovoril oboroženi varnostnik, sicer mejni agent na honorarnem delu v sinagogi. Medtem je sicer že ubil žensko in ranil tri ljudi. Kmalu po pobegu je napad prijavil, nato pa ga je na cesti ustavil policist in Earnest se mu je nemudoma vdal.

Vsi trije ranjeni se zdravijo v bolnišnici, njihovo stanje pa je stabilno. Earnest naj bi malce pred napadom na spletu objavil gesla proti Judom ter pohvale na račun morilcev muslimanov marca na Novi Zelandiji in morilca Judov v Pittsburghu 27. oktobra lani.

Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil sožalje žrtvam in zagotovil, da celotne ZDA žalujejo z judovsko skupnostjo.