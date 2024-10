Mladi tujec je ponoči še pred usodnim napadom več ur razgrajal po mestu, med drugim so ga mestne kamere nekaj ur pred tragedijo posnele, ko je z nožem napadel lokalne policiste, ki so se bili prisiljeni odmakniti in prositi za podporo, da bi ubežali njegovemu besu.

Ko se je vrnil na železniško postajo Porta Nuova v Veroni, je 26-letnik nadaljeval nasilna dejanja, zanj usoden pa je bil napad na železniškega policista, ki je vanj izstrelil tri strele v hitrem zaporedju, od katerih je eden tujca zadel v prsi.

Isti policist je poskušal oživljati moškega, ki je nekaj minut kasneje umrl. Državno tožilstvo v Veroni z državno tožilko Mario Diletto Schiaffino na čelu že preiskuje dogodek. Preiskovalci pregledujejo vse slike, ki so jih posnele številne kamere na železniški postaji.

"Z vsem dolžnim spoštovanjem, ne bomo ga pogrešali. Hvala policistom, da so opravili svojo dolžnost," je na družbenih omrežjih izjavil podpredsednik vlade in vodja Lige Matteo Salvini.