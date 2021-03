V delu Avstrije, tudi na Dunaju, med veliko nočjo zaostrujejo ukrepe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za avstrijsko prestolnico Dunaj in dve sosednji regiji na vzhodu Avstrije bo med veliko nočjo veljala začasna omejitev javnega življenja, je v sredo sporočila avstrijska vlada, ki želi med naraščanjem okužb z novim koronavirusom zmanjšati pritisk bolnikov na oddelke za intenzivno nego.

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je na novinarski konferenci pojasnil, da so se zaradi največjega širjenja britanske različice novega koronavirusa na vzhodu države odločili, da od 1. do 6. aprila uvedejo omejitve na Dunaju ter v zveznih deželah Spodnja Avstrija in Gradiščansko, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Od doma bodo lahko prebivalci odšli samo za delo, nakup hrane in rekreacijo. Muzeji in nenujne trgovine bodo zaprti. Nošenje ustreznih zaščitnih mask, ki je že obvezno po vsej državi na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in uradnih poslopjih, bodo razširili na zaprte prostore.

Povečali bodo testiranje na delovnih mestih in zaostrili pogoje za vstop na vzhodu države. Delovni migranti bodo morali predložiti negativni test na okužbo dvakrat na teden, potem ko so ga doslej morali enkrat. Okrepili bodo tudi nadzor na meji s Češko, Slovaško in Madžarsko, poroča STA.

Učenci se bodo šolali na daljavo

Anschober je še povedal, da odločitve glede velikonočnih maš še niso sprejeli. V tednu po veliki noči se bodo učenci šolali na daljavo, nato pa se bodo lahko vrnili v učilnice ob negativnem PCR testu. Od 7. aprila bo potreben negativen test tudi za nakupe v nenujnih trgovinah.

Vlada je sprva razmišljala o odpiranju teras restavracij v marcu, a so jih doslej odprli le v zahodni zvezni deželi Predarlsko, kjer je to bilo mogoče zaradi nizkega števila okužb. Anschober je v sredo priznal, da bo odločitev razočarala mnoge, da pa žal razmere ne dopuščajo odpiranja teras.

Avstrijska vlada se je za nove ukrepe odločila, potem ko se bolnišnice na Dunaju soočajo z velikim pritiskom novih covidnih bolnikov. Upala je, da bo množično testiranje, še posebej v šolah, prispevalo k nadzoru nad širjenjem okužb, vendar pa te naraščajo. V zadnjih dveh tednih jih dnevno beležijo več kot tri tisoč. V sredo so več kot polovico novih okužb potrdili na vzhodu države, kjer so za veliko noč sedaj uvedli omenjene ukrepe.