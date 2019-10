Junckerja ob slovesu od novinarjev preplavila čustva #video

Jean-Claude Juncker, ki je bil pred prevzemom položaja predsednika komisije kot luksemburški premier demokratično izvoljen voditelj z najdaljšim stažem, je poudarjil, da je to njegov 148. vrh in da bo verjetno ostal edini, ki se lahko pohvali s takšno številko.

"Do konca življenja bom ponosen, da sem lahko služil Evropi," je dejal Juncker s tresočim glasom na robu joka in požel bučen aplavz. O svoji politični zapuščini ni hotel govoriti, češ, da bi trajalo predolgo, če bi našteval vse svoje uspehe, če bi dodal še vse neuspehe, pa bi trajalo do jutra.

