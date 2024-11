Na ulicah Beograda znova več tisoč protestnikov: "To ni bila nesreča. Bili so ubiti."

Več tisoč protestnikov je v ponedeljek v Beogradu zahtevalo prevzem kazenske in politične odgovornosti po zrušitvi nadstreška na novosadski železniški postaji v začetku meseca. Na protestu v organizaciji opozicije so znova zahtevali odhod premierja Miloša Vučevića, ki je v odzivu napovedal, da bodo v prihodnjih dneh sledili novi odstopi.

Številni protestniki vztrajajo, da so za nesrečo pred desetimi dnevi, ko je po zrušitvi nadstreška na nedavno prenovljeni železniški postaji umrlo 14 ljudi, medtem ko se trije huje poškodovani še vedno borijo za življenje, odgovorni nepotizem in korupcija ter nezadosten nadzor pri gradnji in njenem načrtovanju.

Despite heavy rain huge crowds protest vs. corruption in front of the Government Building in Belgrade following the collapse of a canopy of the Novi Sad railway station that killed 14 people after having undergone a dubious renovation by Chinese companies. pic.twitter.com/TG1CAjmeVM — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) November 11, 2024

"To ni bila nesreča. Bili so ubiti."

"Oni niso bili žrtve nesreče, ker to ni bila nesreča. Bili so ubiti. Ubila sta jih korupcija in kriminal," je pred množico protestnikov po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal odvetnik Jovan Rajić. Ena od nevladnih organizacij število udeležencev ocenjuje na med devet tisoč in deset tisoč.

Protestniki so poleg vnovične zahteve po odstopu premierja in novosadskega župana Milana Đurića zahtevali, da kazensko odgovarjajo vsi, ki so bili krivi za tragedijo. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene, opozicija napoveduje zahtevo seje z glasovanjem o zaupnici vladi in nadaljevanje uličnih protestov.

Po besedah premierja Vučevića, ki je v ponedeljek gostoval na provladni televiziji TV Informer, opozicija izkorišča tragedijo in želi brez volitev prevzeti oblast.

To je bilo tretje večje zborovanje po nesreči

Kot je dejal Vučević, je v tem trenutku najpomembnejše, da institucije ugotovijo razloge za nesrečo, ker ta odgovor pričakujejo srbski narod in svojci 14 umrlih. Napovedal je še, da bodo odgovorne za nesreče privedli pred sodišče in kaznovali, ter da odstop ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Gorana Vesića prejšnji teden ni bil zadnji.

"Pričakujem, da bodo še nekateri drugi prevzeli politično odgovornost in odstopili. V prihodnjih dneh bomo videli konkretne poteze," besede Vučević povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ponedeljkovi protesti v Beogradu so bili tretje večje zborovanje po nesreči, ki se je zgodila 2. novembra. O incidentih niso poročali. Pred tem se je v petek v Novem Sadu na protestih, ki so se ponekod prelevili v nasilje, zbralo približno 20 tisoč ljudi. Pridržali so 14 oseb, ki naj bi med drugim uničevale poslopje mestne hiše.