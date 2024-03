Na tržnici v Siriji eksplodirala bomba, več mrtvih in ranjenih

Eksplozija je odjeknila na tržnici v Azazu, ki ga vodijo proturške uporniške sile, ki se borijo proti sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu. Umrlo je osem ljudi, 23 je ranjenih, je sporočil sirski observatorij.

Bomba eksplodirala po prekinitvi posta

Bomba je eksplodirala v večernih urah po prekinitvi posta v muslimanskem mesecu ramazan, ko so ljudje na tržnici opravljali nakupe, so povedali prebivalci in reševalci, ki so poročali o 30 ranjenih.

Observatorij s sedežem v Veliki Britaniji, ki se opira na mrežo virov v Siriji, je še objavil, da je eksplozija povzročila znatno škodo, izbruhnil je tudi požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za zdaj ni jasno, kdo stoji za napadom v Azazu, ki leži blizu turške meje. Turške sile in z njimi povezane skupine nadzorujejo velika območja Sirije ob meji, ki si jo delita državi.