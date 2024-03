ZDA kljub zaskrbljenosti ob ofenzivi v Gazi dobavljajo orožje Izraelu

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna je kljub nekoliko bolj napetim odnosom med Izraelom in ZDA, ki sta sicer neomajna zaveznika, v zadnjih dneh "potiho odobrila" dobavo več milijard vrednih bomb in bojnih letal za Izrael, je Washington Post navedel trditve neimenovanih uradnikov Pentagona in ameriškega State Departmenta.

Nova pošiljka orožja med drugim vključuje 25 naprednih bojnih letal tipa F-35A, 900-kilogramske bombe tipa MK84 ter 250-kilogramske bombe MK82.

Odnosi med Netanjahujem in Bidnom so v zadnjem času manj prijateljski

Uradniki v ZDA so po navedbah Washington Posta in dpa menili, da politika oblasti v Washingtonu kaže na to, da omejevanja ali prekinitev dobav orožja ne vidijo kot sredstva, s katerim bi ZDA vršile pritisk na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Odnosi med Netanjahujem in Bidnom so sicer v zadnjem času manj prijateljski, potem ko ZDA pretekli teden niso vložile veta na predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta ZN, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi. S tem se je nekoliko povečal mednarodni pritisk na Izrael.

Netanjahu je po glasovanju odpovedal načrtovan obisk izraelske delegacije v Washingtonu, kjer naj bi Izraelci slišali ameriške pomisleke in z visokimi predstavniki ZDA razpravljali o alternativnih načinih za napade na palestinsko islamistično gibanje Hamas brez večje kopenske operacije v Rafi, ki je polna razseljenih civilistov.

Izrael je sicer kasneje sporočil, da želi nadaljevati pogovore z ZDA, obe strani pa trenutno iščeta morebitni datum. Izraelci naj bi predlagali ponedeljek, je v petek poročala ameriška televizija CNN, vendar bi odhod delegacije lahko preprečila za nedeljo načrtovana razprava v izraelskem parlamentu o odpravi izjeme pri obveznem služenju vojaškega roka za pripadnike ultraortodoksne judovske skupnosti.