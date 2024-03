V današnji eksploziji na jugu Libanona so bili ranjeni trije opazovalci v okviru misije Združenih narodov in prevajalec, je sporočila misija ZN v Libanonu (Unifil). Libanonska državna tiskovna agencija NNA je poročala, da je eksplozijo povzročil izraelski napad z brezpilotnim letalnikom, izraelska vojska te trditve zanika.

Misija Unifil je v izjavi sporočila, da je izstrelek neznanega izvora eksplodiral v bližini skupine, ki je patruljirala ob modri črti, ki so jo določili ZN in ločuje južni Libanon od Izraela. Poškodovane so oskrbeli, izvor eksplozije pa še preiskujejo, so dodali.

Podrobnejše informacije o državljanstvu opazovalcev misije ZN in njihovem stanju niso znane, poroča britanski BBC. Stanje libanonskega prevajalca naj bi bilo stabilno. Unifil je ob tem napad na mirovnike označil za nesprejemljivega.

Libanonska državna tiskovna agencija NNA je pred tem poročala, da so bili na območju, kjer so bili ranjeni opazovalci misije ZN, aktivni izraelski droni. Izraelska vojska je to zanikala in v izjavi navedla: "V nasprotju s poročili IDF davi niso napadle vozila Unifil".

Gre za nov primer incidenta ob meji med Izraelom in Libanonom, kjer so se razmere po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani močno zaostrile.