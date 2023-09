Na hrvaškem otoku Rab bo danes spominska slovesnost ob 80. obletnici osvoboditve taboriščnikov iz italijanskega koncentracijskega taborišča Kampor. Slavnostna govornika bosta predsednika Slovenije in Hrvaške, Nataša Pirc Musar in Zoran Milanović, ki bosta položila tudi skupni venec k spomeniku žrtvam taborišča.

Slovesnost s kulturnim programom bo potekala na spominskem pokopališču žrtev taborišča v Kamporju.

Udeležili se je bodo še slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, predsednik hrvaške Zveze protifašističnih borcev (SABA Hrvaška) Franjo Habulin in predsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) Gianfranco Pagliarulo.

Predsedniki največjih združenj borcev in antifašistov v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem so v začetku leta predsednike treh držav pozvali, naj ob 80-letnici obiščejo nekdanje koncentracijsko taborišče na Rabu in se poklonijo žrtvam, a italijanskega predsednika Sergia Mattarelle tja danes ne bo.

Italijansko koncentracijsko taborišče na Kamporskem polju je sodilo med najhujša italijanska koncentracijska taborišča. V njem je bilo v letih 1942 in 1943 zaprtih okoli 15 tisoč Slovencev in Hrvatov ter 3.360 Judov.

Po kapitulaciji Italije so taboriščniki ob pomoči prebivalcev Raba 11. septembra 1943 razorožili 2.200-glavo italijansko posadko na otoku in oblikovali rabsko brigado, ki so jo sestavljali Slovenci, Hrvati in Judi. Njeno oblikovanje predstavlja edinstven podvig samoosvoboditve taboriščnikov.