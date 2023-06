Spomin na konec trpljenja taboriščnikov

Po kapitulaciji starojugoslovanske vojske aprila 1941 je Hitlerjeva Nemčija s svojimi zaveznicami razkosala Jugoslavijo. Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno med štiri okupatorje: Gorenjsko in Štajersko s Posavjem je dobila Nemčija, t. i. Ljubljansko pokrajino (Ljubljana, Notranjska, Dolenjska in Bela krajina) Italija, Prekmurje Madžarska in del Posavja med Savo in reko Bregano pa ustaška Neodvisna država Hrvaška (NDH).

Povezava med Koroško in Gorenjsko

Nemški okupator je želel Gorenjsko bolj tesno povezati s Koroško oziroma Celovško kotlino, zato so začeli graditi predor. Gradnja se je začela že leta 1941, a so načrte preprečili partizani z napadom na taborišče, v katerem so bili delavci. Ponovno so z njo nadaljevali leta 1943.

Da bi zabrisali sledove svojih grozodejstev, so Nemci taborišče v Podljubelju maja 1945 porušili. Foto: STA

Poleg taborišča, v katerem so bili delavci in inženirji, so Nemci zgradili tudi jetniško taborišče, ki je bilo obdano z bodečo žico in štirimi stražnimi stolpi. Delovno silo je dajalo uničevalno taborišče Mauthausen, ki mu je bilo taborišče pod Ljubeljem vojaško podrejeno.

Prihod jetnikov iz Mauthausna

Prvi interniranci so začeli prihajati že julija leta 1943. Največ je bilo Francozov (okoli 800) , poleg njih pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani, Čehi, Norvežani, Grki, Belgijci, Italijani, Nizozemci, Luksemburžani, Nemci in Avstrijci. Večina je bila političnih zapornikov, nekateri pa so bili internirani zaradi zavračanja prisilnega dela ali zajeti v racijah. Nemcem in Avstrijcem z zločinsko preteklostjo so dodelili vodstvene naloge oziroma lažja dela, piše o zgodovini taborišča na spletni strani vizit-trzic.com.

7. maja 1945, tik pred koncem vojne, so Nemci vse taboriščnike izpustili, vendar so enote SS vse nejugoslovanske jetnike znova zajele in jih med umikom skozi ljubeljski predor na Koroško uporabile za živi ščit. Pozneje je jetnike v Rožu osvobodila partizanska vojska.

Spomenik na trpljenje jetnikov

Da bi zabrisali sledove svojih grozodejstev, so Nemci taborišče porušili. V spomin in opomin na vojne grozote in trpljenje jetnikov stoji ob robu parka spominska arena okostnjaka z živim srcem v sredini ter napisom Obtožujem – J'accuse.

V spominskem parku podružnice nekdanjega koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem poteka vsako leto, in sicer drugo soboto v juniju, spominska slovesnost. Ta je namenjena spominu na osvoboditev vseh koncentracijskih taborišč na ozemlju okupirane Evrope.



Letos bosta zbrane pozdravila župan Občine Tržič Peter Miklič in predstavnik Zveze združenja borcev NOB Jani Alič. Slavnostni govornik bo minister za zamejce in Slovence po svetu Matej Arčon. Slovesnost se bo začela ob 11. uri.