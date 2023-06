Po slavo tudi v Slovenijo: manj znano poglavje Rolls-Roycea #foto

Rolls-Royce letos junija praznuje 110-letnico svoje znamenite zmage na avtomobilski avanturi oziroma dirki Alpenfahrt, ki je leta 1913 potekala tudi čez ozemlje današnje Slovenije. Del 2.600 kilometrov dolge trase je bil namreč tudi vzpon čez prelaz Ljubelj, kar je bil najstrmejši odsek celotne osemdnevne vožnje. Rolls-Royce je na cilj na Dunaju zmagovalno pripeljal z modelom silver ghost.

Rolls-Royce je začel temelje svoje znamke postavljati z uspehi na najtežjih avtomobilskih preizkušnjah. Foto: Rolls-Royce

Leta 1913 avtomobilska znamka Rolls-Royce ni bila stara še niti deset let. Ustanovili so jo leta 1904, kakovost avtomobilov pa so Britanci želeli kar najhitreje pokazati tudi na najzahtevnejših vožnjah takratnega časa. Za preboj na evropski trg so izbrali dokazovanje na avstrijski Alpski vožnji oziroma Alpenfahrtu.

Posebej zanj so pripravili model silver ghost in izbrali tri voznike - pod taktirko vodje moštva Erica Platforda so vozili Curt Friese, zastopnik Rolls-Roycea v Avstriji, Jock Sinclair in James Radley, zasebni lastnik silver ghosta.

Foto - spominska vožnja Rolls-Roycea na Ljubelj:

1 / 87 2 / 87 3 / 87 4 / 87 5 / 87 6 / 87 7 / 87 8 / 87 9 / 87 10 / 87 11 / 87 12 / 87 13 / 87 14 / 87 15 / 87 16 / 87 17 / 87 18 / 87 19 / 87 20 / 87 21 / 87 22 / 87 23 / 87 24 / 87 25 / 87 26 / 87 27 / 87 28 / 87 29 / 87 30 / 87 31 / 87 32 / 87 33 / 87 34 / 87 35 / 87 36 / 87 37 / 87 38 / 87 39 / 87 40 / 87 41 / 87 42 / 87 43 / 87 44 / 87 45 / 87 46 / 87 47 / 87 48 / 87 49 / 87 50 / 87 51 / 87 52 / 87 53 / 87 54 / 87 55 / 87 56 / 87 57 / 87 58 / 87 59 / 87 60 / 87 61 / 87 62 / 87 63 / 87 64 / 87 65 / 87 66 / 87 67 / 87 68 / 87 69 / 87 70 / 87 71 / 87 72 / 87 73 / 87 74 / 87 75 / 87 76 / 87 77 / 87 78 / 87 79 / 87 80 / 87 81 / 87 82 / 87 83 / 87 84 / 87 85 / 87 86 / 87 87 / 87

Trasa Alpenfahrta leta 1913. Etapa, ki je peljala prek Ljublja, se je začela v Trstu in končala v Celovcu. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royceova reklama po zmagi, ki je izpostavila kakovost njihovih avtomobilov. Foto: Rolls-Royce

Alpenfahrt se je leta 1913 začel 22. junija na Dunaju. Pred avtomobilisti je bila osemdnevna naporna vožnja, ki je predvidevala traso, dolgo 2.600 kilometrov. To je bil nadvse zahteven preizkus za avtomobilsko tehniko pred 110 leti, saj je trasa vključevala tudi nekatere najzahtevnejše ceste v Evropi.

Med te je prav gotovo spadal tudi vzpon po stari makadamski cesti na Ljubelj, ki je bila najstrmejša na celotni vožnji. Nanjo so pripeljali šesti dan Alpenfahrta. Prvi na vrhu Ljubelja je bil Radley, ki je dotedanji najboljši čas za vzpon izboljšal za minuto in pol. V slabih petih kilometrih so se dvignili za 700 metrov, naklon je na nekaterih mestih presegel 30 odstotkov. Alpenfahrt je takrat čez Ljubelj sicer peljal že drugič zapored. Leta 1912 je bila to sploh prva avtomobilska dirka na območju današnje Slovenije, takrat še dežele Kranjske v Avstro-Ogrski.

Začetek slavnega športnega obdobja strme ljubeljske ceste

Stara ljubeljska cesta je tako pogumne voznike avtomobilov gostila že pred prvo svetovno vojno, njeno najslavnejše obdobje pa se je nato s samostojno gorsko dirko začelo leta 1926. Tam so po drugi svetovni vojni potekale tudi gorske dirke za državno prvenstvo takratne Jugoslavije.

Takšne razmere so bile na prelazu Pordoi junija leta 1913. Foto: Rolls-Royce

Prelaz čez Ljubelj je bila trgovska pot že v Antiki. Zaradi naraščajočega prometa so leta 1573 koroški in kranjski deležni stanovi zgradili cesto. Na vrhu prelaza je bil takrat še sto metrov dolg predor. Ko so cesto pozneje širili, so strop predora podrli in ga spremenili v skalni vkop. V čast cesarju Karlu VI. so takrat postavili tudi dva obeliska. Promet po tej stari cesti je potekal vse do druge svetovne vojne.

Najvišja točka je bil prelaz Pordoi, kjer je konec junija močno snežilo

Na Alpenfahrtu leta 1913 so vozili tudi po turski avtocesti, ki je spadala med najstarejše ceste v Alpah. Tudi tu je največji naklon znašal skoraj 28 odstotkov. Najvišji del trase je bil prelaz Pordoi v Italiji, kjer je karavano kljub poznemu juniju pričakalo močno sneženje. Peljali so do nadmorske višine več kot 2.200 metrov.

Do cilja na Dunaju je od 46 tekmovalcev na štartu uspelo pripeljati 31 voznikom. Zmaga je bila za Rolls-Royce pomembna za njihovo evropsko uveljavitev in tržni delež v Evropi se je kmalu izenačil s tistim na domačem britanskem trgu. Pred 110 leti je Rolls-Royce na Alpenfahrt zadnjič poslal svojo tovarniško ekipo. Silver ghost je obenem postal eden najslavnejših modelov Rolls-Roycea, stara ljubeljska cesta pa del zgodovine slovite britanske avtomobilske znamke (zdaj v lasti nemškega BMW).