Najdražji letos? Na slovenske ceste najnovejši iz Rolls-Roycea. #foto

V zadnjem mesecu smo med novo registriranimi avtomobili našli tri zanimivosti, ki so se letos prvič pojavile na seznamu v Sloveniji registriranih avtomobilov. Prav gotovo je slovensko registrsko oznako prvič dobil električni rolls-royce spectre, saj so ta avtomobil začeli prvim kupcem dobavljati šele konec lanskega leta. Prestižna limuzina, ki stane okrog 400 tisočakov in cenovno sodi med modela cullinan in phantom, je prvi korak Rolls-Roycea na področju električnih avtomobilov.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Aston martin DB12 je naslednik modela DB11. Foto: Aston Martin

Na slovenske ceste tudi aston martin DB12

Spectre je dolg 5,4 metra, medosna razdalja meri 3,2 metra, masa vozila pa znaša 2,9 tone. Ima dvoje vrat in prostora za štiri potnike. Po standardih WLTP ima do okrog 500 kilometrov dosega.

Kupec spectra za zdaj še ni znan, si pa je eden najuspešnejših slovenskih poslovnežev pripeljal novega aston martina DB12. Razkrili so ga lani, predstavlja pa naslednika modela DB11. Poganja ga štirilitrski motor biturbo V8.

Prvo registracijo v Sloveniji je dobil tudi mercedes AMG GT 53.

Dončićevemu brabusu bo težko kdo kos

Letos je v Slovenijo pripeljalo kar nekaj prestižnih in ekskluzivnih avtomobilov. Poleti je s svojim brabusom rocket 1000 v Ljubljani navdušil Luka Dončić. Gre za športnika na osnovi mercedesa AMG GT 63 S, ki pa so ga pri Brabusu izdatno izboljšali in med drugim poskrbeli tudi za tisoč "konjev" iz 4,5-litrskega biturbo motorja V8. Osnovna cena za ta avtomobil znaša več kot pol milijona evrov.

Med zanimivostmi izstopajo tudi bentley continental, nekaj ferrarijev (296 GTS, 296 GTB, SF90 spider …), svojevrstna posebneža pa sta tudi električna fisker ocean in BYD seal.

Izkupiček leta bo boljši kot lani

Novembra so v Sloveniji sicer registrirali 4.284 novih avtomobilov, kaže statistika Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To je bilo skoraj 11 odstotkov (10,9 %) več kot novembra lani. Na letni ravni so v prvih enajstih mesecih registrirali slabih osem odstotkov več vozil kot v enakem obdobju lani. To pomeni kar 3.690 dodatnih registracij in vsaj bruto trg, ki vključuje tudi morebitni izvoz v tujino, je konec novembra že beležil skoraj 50 tisoč novih registracij osebnih avtomobilov.