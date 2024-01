Prestiž, ki mika tudi Slovence: take detajle si privoščijo kupci #video

Tudi Rolls-Royce je bil med avtomobilskimi znamkami, ki so lani dosegle svoj najboljši prodajni izkupiček vseh časov. Njihovi avtomobili so pripeljali tudi v slovenske roke. Družba bo letos praznovala svojo 120-letnico.

Foto: Rolls-Royce Rolls-Royce v avtomobilskem svetu ostaja znamenje prestiža in osebne prilagoditve vozil petičnim kupcem. Predlani so jih v enem letu prodali 6.021, lani pa jim je to število uspelo malenkostno izboljšati. Izkupiček Rolls-Roycea za lansko leto je bil 6.032 vozil. Koliko je stalo najdražje med njimi, iz britanske znamke, ki je že dolgo del skupine BMW, ne poročajo. Zagotovo pa so posamezni avtomobili zlahka presegli mejo pol milijona evrov.

Rolls-Royce največ kupcev dobi v ZDA, šele nato so na vrsti Kitajci. Preostali del naročil prihaja iz Evrope (največ iz Velike Britanije) in azijsko-pacifiške regije. Lani so uradno registracijo novega rolls-roycea (cullinan black badge) zabeležili tudi v Sloveniji. Najbolje prodajani model je bil njihov prvi športni terenec cullinan, drugi je bil ghost, podrobnejše številke po modelih pa niso znane.

Iz prodajne ponudbe so lani umaknili modela wraith in dawn, začeli pa so proizvodnjo prvega električnega modela spectre in prvega tudi že predali kupcu. Naročil za električnega spectra imajo že zdaj dovolj do leta 2025.

Rolls-Royce bo letos praznoval svojo 120-letnico. Charles Rolls in Henry Royce sta se prvič srečala 4. maja leta 1904.

Primeri osebne prilagoditve notranjosti vozil:

