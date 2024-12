Najdražji v Sloveniji? Dončića izzivata dva uspešna slovenska poslovneža.

Dončićev brabus rocket, električni rolls-royce in aston martin DB12 sodijo med najzanimivejše in najdražje avtomobilske novosti leta v Sloveniji.

To je najzmogljivejši Brabusov avtomobil vseh časov. Foto: Brabus Statistika avtomobilske prodaje za leto 2024 v Sloveniji še ni popolna, saj podatki za december še niso znani. Že pred koncem leta pa je jasno, da je letos na ceste v Sloveniji pripeljalo veliko prestižnih in tudi ekskluzivnih avtomobilov.

Že sredi leta je težko ulovljivo mejo postavil Luka Dončić, ki se je v Ljubljano pripeljal z brabusom rocket 1000. To je Brabusova ekskluzivna predelava mercedesa AMG GT 63 SE performance, kakršnih bodo izdelali le 25. Po predelavi zmore 4,5-litrski motor V8 kar tisoč "konjev" (736 kW) in velja za najmočnejši avtomobil v Brabusovi zgodovini. Do sto kilometrov na uro zmore v 2,6 sekunde, tudi dvestotico pa doseže v manj kot desetih sekundah. Cena za tak avtomobil znaša okrog 450 tisoč evrov.

Med znanimi imeni iz sveta športa je bilo letos na cestah mogoče opaziti tudi Aleksandra Čeferina z aston martinom DBX.

Rolls-Royce je z modelom spectre, ki spada med cullinana in phantoma, ponudil tudi svoj prvi električni avtomobil. Foto: Rolls-Royce

Električni rolls-royce na Gorenjsko, novi aston na Dolenjsko

Tik pred koncem leta sta slovenske registracije dobila še dva zelo zanimiva avtomobila. Najprej je to prvi rolls-royce spectre, ki je prvi električni avtomobil te prestižne znamke. Spectre je dolg 5,4 metra, medosna razdalja meri 3,2 metra, masa vozila pa znaša 2,9 tone. Ima dvoje vrat in prostora za štiri potnike. Po standardih WLTP ima do okrog 500 kilometrov dosega. Druga posebnost zadnjih mesecev pa je bil aston martin DB12, ki je naslednik modela DB11, ki ga poganja štirilitrski motor biturbo V8.

Oba avtomobila sta v Slovenijo pripeljala dva uspešna in priznana poslovneža. Imen ne razkrivamo, lahko pa zapišemo naslednje – spectra bo mogoče opaziti na Gorenjskem, DB12 pa na Dolenjskem. DB12 se po ceni sicer ne more kosati z brabusom in električnim rolls-roycem, a njegova žlahnost ga postavlja v sam vrh letošnjih novih avtomobilov v Sloveniji.

Ferrari enzo ostaja najvrednejši v Sloveniji

Med letošnjimi novo registriranimi avtomobili izstopajo tudi bentley continental in nekaj ferrarijev (296 GTS, 296 GTB, SF90 spider …).

Vsi našteti ne bodo ogrozili najvrednejših avtomobilov v slovenski lasti. Na vrhu tega seznama ostaja kultni ferrari enzo Lorisa Požarja, v Sloveniji imamo tudi dragocena primerka porsche 918 spyder in tudi porsche carrero GT.