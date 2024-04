Na Portugalskem prisegla nova vlada

Montenegro je danes opozicijo pozval, naj jim pusti delati, in zatrdil, da v prihodnost zrejo z veliko upanja.

Prvi preizkus za njegovo vlado bo že čez dober teden dni, ko bo premier v parlamentu predstavil njen program, o katerem bodo nato poslanci glasovali 11. in 12. aprila. Če bo zavrnjen, državi grozi politična kriza in nove volitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Desnosredinska koalicija Demokratično zavezništvo (AD) z Montenegrovimi socialnimi demokrati (PSD) na čelu je na predčasnih parlamentarnih volitvah 10. marca volitvah osvojila največ glasov in tako za las premagala vladajoče socialiste, ki so bili na oblasti zadnjih osem let. Nima pa stranka absolutne večine.

AD je namreč v 230-članskem parlamentu osvojila 80, levosredinska Socialistična stranka (PS) pa 78 sedežev. Na tretje mesto se je uvrstila skrajno desna stranka Dovolj (Chega) s 50 poslanskimi sedeži. Tako AD kot socialisti zavračajo sodelovanje z njo.