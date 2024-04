Erdogan priznal poraz na lokalnih volitvah

Na lokalnih volitvah v Turčiji je lahko v nedeljo svoj glas oddalo okoli 61 milijonov ljudi. Predvolilni boj je veljal za nepravičnega, saj je večji del medijev pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade. V ospredju so bile sicer teme, kot so inflacija, infrastrukturni projekti in pripravljenost na potrese, še piše dpa.

Foto: Guliverimage