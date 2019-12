Na Poljskem protesti proti predlagani zakonodaji o discipliniranju sodnikov

Po vsej Poljski so danes množični protesti proti predlogu zakona o discipliniranju sodnikov, ki se ne strinjajo s pravosodnimi reformami. Protestnike skrbi, da bi sprejetje nove zakonodaje pomenilo konec delitve oblasti in najhujši udarec demokraciji na Poljskem, odkar je na oblast prišla desničarska stranka Zakon in pravičnost (PiS).

Nasprotniki nove zakonodaje tudi opozarjajo, da bi ta dodatno ogrozila položaj Poljske v EU in bi lahko vodila celo v izstop te članice iz povezave.

Protesti po vsej državi

Protestniki, ki so se zbrali pred poslopjem parlamenta v Varšavi ter pred sodišči po vsej državi, so vzklikali "Svoboda sodiščem" in "Zmagali bomo", poročajo tuje tiskovne agencije. K protestom je pozval Odbor za obrambo demokracije, ki ga sestavljajo državljanske pobude, sodniška združenja in aktivisti za človekove pravice.

Foto: Reuters

Do predloga zakona je kritično tudi poljsko vrhovno sodišče. V torek je menilo, da bi lahko uvedba tega zakona na koncu privedla celo do izstopa Poljske iz EU. V svojem mnenju na 40 straneh je menilo, da gre pri predlogu zakona za poskus prisiliti sodnike, da spoštujejo vse odločitve, ki jih izglasuje večina na oblasti, tudi če sodišče odloči, da niso v skladu z nadrejenimi pravnimi normami.

V primeru sprejetja zakona, ki ga je prejšnji teden vložila vladajoča stranka PiS, bodo po mnenju vrhovnega sodišča institucije EU zelo verjetno sprožile postopek za ugotavljanje kršitev pogodb EU, dolgoročno pa bi lahko to vodilo celo v izstop Poljske iz EU.

Je namen utišati kritične sodnike?

Osnutek zakona med drugim predvideva disciplinski postopek proti sodniku, če bo pod vprašaj postavil službeno razmerje ali veljavnost imenovanja katerega od sodnikov. Sodnikom v disciplinskem postopku naj bi grozilo poklicno nazadovanje ali celo odpoved delovnega razmerja.

Foto: Reuters

Poljske oblasti trdijo, da je zakon namenjen temu, da bi se izognili kaosu v poljskem sodnem sistemu. Opozicija pa meni, da je namen zakona utišati kritične sodnike.

Predlog je vladajoča stranka vložila, potem ko je vrhovno sodišče odločilo, da nacionalni sodni svet, ki predsedniku predlaga kandidate za imenovanje sodnikov, ni neodvisen. Evropska komisija je zaradi pravosodne reforme že sprožila več postopkov proti Poljski ter tožbo pred Sodiščem EU.