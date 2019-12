Viralni protest: Hrvati z električnimi avti blokirali bencinsko črpalko

Protestirali so vozniki tesle model S, BMW i3, hyundai kone electric, nissana leafa, volkswagen e-golfa in drugi. Protest je trajal šest minut, z njim pa so želeli pokazati predvsem na problematiko nedovoljenega parkiranja in postopno povečanega števila električnih vozil tudi na hrvaških cestah.

Parkirna mesta pred polnilnicami izkoriščajo tudi lastniki električnih vozil

Do podobnih težav relativno pogosto pride tudi v Sloveniji, kjer klasični avtomobili parkirajo na mestih za električna vozila. To se še posebej dogaja na bencinskih servisih z razširjeno ponudbo (bar, restavracija …), kjer je parkirnih mest za vsa vozila premalo. Pri tem gre poudariti, da so tudi mesta ob električnih polnilnicah namenjena električnim vozilom le v času polnjenja.

Video je na Facebooku objavil Igor Kolovrat, član neuradnega kluba Tesla Motors Club Croatia. Video si je že ogledalo 119 tisoč ljudi.