V spopadih na protestih v Indiji ubitih več ljudi

V Indiji se že peti dan nadaljujejo protesti zaradi spornega zakona, ki predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih držav. V New Delhiju so ponoči izbruhnili spopadi med protestniki in varnostnimi silami, na severovzhodu države pa je bilo ubitih šest ljudi.

Sporni zakon med drugim predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana. Kritiki menijo, da gre za poskus premierja Narendre Modija, da bi marginaliziral 200 milijonov indijskih muslimanov. Modi te očitke zanika.

V New Delhiju se je v nedeljo zvečer več tisoč protestnikov zbralo pred univerzo Jamia Millia Islamia in sedežem policije. Policisti so jih poskusili razgnati s solzivcem in gumijevkami. Protestniki so zažgali štiri avtobuse in dve policijski vozili.

Foto: Reuters

Policija je vdrla v kampus omenjene univerze, po poročanju indijskih medijev je bilo pri tem poškodovanih okoli sto študentov in deset policistov. Policija je pridržala okoli 50 ljudi, ki so jih po noči, preživeti za rešetkami, danes izpustili.

Oblasti v Utar Pradešu na severu Indije so po protestu v mestu Aligarh, kjer živi velika muslimanska skupnost, v zahodnem delu te zvezne države onemogočile dostop do svetovnega spleta.

Žarišče protestov je sicer v severovzhodnih zveznih državah, kjer že dolgo tlijo medetnične napetosti. Tam ljudje nasprotujejo zakonu o državljanstvu, ker se bojijo, da bo več sto tisoč priseljencem iz Bangladeša, med katerimi so številni hindujci, omogočil, da ostanejo v Indiji.

Foto: Reuters V zvezni deželi Asam, kjer je bilo v preteklih dneh v spopadih med protestniki in policijo ubitih šest ljudi, se je v nedeljo zvečer na protestu zbralo več tisoč ljudi. O incidentih niso poročali.

Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice je pretekli teden izrazil zaskrbljenost, da bi zakon lahko spodkopal zavezanost enakosti pred zakonom, ki je zapisana v indijski ustavi.