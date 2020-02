Na križarki na Japonskem nove okužbe s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število smrtnih žrtev novega koronavirusa covid-19 je na Kitajskem danes preseglo 1.100, število novih potrjenih primerov okužbe pa se je že drugi zaporedni dan zmanjšalo. Zunaj Kitajske so največjo skupino okužb zaznali na križarki Diamond Princess na Japonskem, kjer so do danes virus potrdili že pri 174 ljudeh. Na krovu je tudi šest Slovencev, ki pa se počutijo dobro.