Strokovnjak: Okužilo bi se lahko 60 odstotkov svetovne populacije

Strokovnjaki z vsega sveta so se danes zbrali na konferenci o novem koronavirusu. Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Ženevi razpravljajo o izvoru in prenašanju virusa ter razvoju cepiva. Ugledni epidemiolog opozarja, da se epidemija lahko razširi na dve tretjini svetovnega prebivalstva, če je pristojnim ne bo uspelo obvladati.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je znanstvenike in države na dvodnevni konferenci pozval k sodelovanju in solidarnosti. "To velja predvsem za deljenje vzorcev in sekvenc virusa," je povedal. "Najpomembneje je ustaviti izbruh in rešiti življenja. Z vašo podporo lahko to storimo skupaj," je poudaril.

"Upamo, da bo eden od rezultatov tega srečanja dogovor o smernicah za raziskave, ki jih bodo raziskovalci in donatorji upoštevali," je dejal generalni direktor WHO.

Okužilo bi se lahko 60 odstotkov svetovnega prebivalstva

Tedros je sicer na konferenci dejal še, da virus predstavlja "zelo hudo grožnjo svetu, medtem ko so na Kitajskem zaradi tega izredne razmere, saj je tam 99 odstotkov vseh primerov". Virus je do zdaj na Kitajskem zahteval več kot tisoč smrtnih žrtev, skoraj 43 tisoč ljudi pa je okuženih.

Strokovnjaki z vsega sveta so se danes v Ženevi zbrali na dvodnevni konferenci o novem koronavirusu pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Foto: Reuters Že včeraj pa je Gabriel Leung, vodja katedre za javno zdravje na univerzi v Hongkongu in vodilni epidemiolog v tej državi, po navedbah časnika The Guardian dejal, da se epidemija koronavirusa lahko razširi na dve tretjini svetovnega prebivalstva, če je pristojnim ne bo uspelo pravočasno obvladati.

Leungovo opozorilo prihaja po tem, ko je Adhanom Ghebreyesus dejal, da bi lahko bili nedavni primeri obolelih ljudi, ki nikoli niso bili na Kitajskem, le vrh ledene gore. Veliko vprašanje je, kako velika je ta gora. Strokovnjaki menijo, da bi vsak okuženi lahko okužil še 2,5 človeka. V takšnem primeru bi se lahko okužilo od 60 do 80 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Cepivo razvija več družb po vsem svetu

Cepivo proti novemu koronavirusu razvija več družb ter inštitutov v Avstraliji, Franciji, Nemčiji, ZDA in na Kitajskem. To želijo storiti čim prej, čeprav je za to običajno potrebnih več let.

Na konferenci so zbrani državni uslužbenci za javno zdravje in okoli 400 znanstvenikov iz medicinske stroke. Med drugim razpravljajo o izviru virusa, krivci bi bili lahko netopirji, na ljudi pa naj bi se prenesel prek drugih živali, kot so kače ali luskavci. Govorili bodo tudi o tem, kako se virus prenaša, in o razvoju cepiva.