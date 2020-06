Na Kosovu odpravili omejitve na uvoz blaga iz Srbije

Pogajanja o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo, ki potekajo pod okriljem EU, so v slepi ulici od novembra 2018.

Omejitve na uvoz blaga iz Srbije so v različnih oblikah veljale od novembra 2018, ko jih je uvedel takratni kosovski premier Ramush Haradinaj zaradi prizadevanj uradnega Beograda proti priznanju Kosova v svetu, poroča STA.

Na Kosovu zahtevajo, da korak nazaj stori tudi Srbija

Novi kosovski premier Avdullah Hoti je sicer poudaril, da je odločitev začasna in da bi lahko spet uvedli omejitve, če Srbija ne bo končala kampanje prepričevanja držav, da prekličejo priznanje samostojnega Kosova. Ob tem v Prištini pričakujejo, da bodo na Srbijo pritisnile tudi ZDA in EU.

Srbija sicer zatrjuje, da ne namerava obnoviti pogovorov s Kosovom, dokler bodo veljale omejitve na uvoz. Tako EU kot ZDA so zato pozivale Prištino, naj odpravi sankcije, vendar pa sta tako Haradinaj kot tudi prejšnji kosovski premier Albin Kurti to zavračala, piše STA. Pogajanja o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom, ki potekajo pod okriljem EU, so v slepi ulici od novembra 2018.