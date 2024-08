Na Hvaru še vedno gori

Danes so v Splitsko-dalmatinski županiji izbruhnili štirje požari. Zagorelo je na hribu Perun pri Splitu, vendar je gasilcem ogenj uspelo pogasiti. Zgorelo je 11 hektarjev nenaseljenega območja, hiše pa niso ogrožene, so po pisanju Jutarnjega lista sporočili hrvaški gasilci. Še vedno pa na treh lokacijah gori na otoku Hvaru. Požare so po prvih informacijah zanetile strele.