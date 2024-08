Na Hrvaškem izbruhnil nov požar, ki se nevarno približuje naselju #foto

Hrvaški mediji poročajo, da je malo pred 13. uro zagorelo na območju stanovanjskega naselja Rokići v Šibeniku. Zagorelo je v borovem gozdu, blizu katerega so hiše in bolnišnica. Zaradi požara je zaprta Jadranska magistrala, piše Index.hr. Pred nekaj minutami so sporočili, da je požar pod nadzorom.