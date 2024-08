Južna Koreja: po velikem požaru zanimiv ukrep oblasti?

Konec prejšnjega tedna je prišlo do večjega požara v podzemni garaži v Seoulu, ki se je začel na tam nekaj dni parkiranem mercedesu EQE. Vzroki požara, ki so ga ujele nadzorne kamere, še ni znan.

Obvezno razkritje dobavitelja baterij?

Po poročanju južnokorejskih medijev pa oblasti že načrtujejo nekatere preventivne ukrepe. Tako naj bi morali proizvajalci avtomobilov uradno objaviti dobavitelja baterij svojih električnih avtomobilov, česar jim trenutno ni treba storiti. Obvezen podatek je le kapaciteta baterij, ne pa njihov vir. Pri gorečem mercedesu je baterije dobavilo kitajsko podjetje Farasis Energy. Korejske oblasti obvezne objave dobavitelja baterij še niso potrdile.

EQE ima baterije tipa NMC. V avtomobile vse hitreje prihajajo (sploh Kitajska in ZDA) baterije tipa LFP, ki so še veliko bolj odporne na tako imenovane “toplotne pobege”. Ker so obenem cenejše in tudi bolj odporne na degradacijo kapacitete, jih najdemo v vse več novih avtomobilih.

Požari v podzemnih garažah niso nov pojav

Po podatkih gasilske in intervencijske organizacije iz Seoula je med leti 2013 in 2022 v južnokorejskih podzemnih garažah izbruhnilo 1.399 požarov. Od tega so jih različnim avtomobilom pripisali 43 odstotkov.