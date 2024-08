Zagorel električni mercedes, 20 ljudi v bolnišnico #video

Začetek požara na Mercedesovi električni limuzini je ujela nadzorna kamera v podzemni garaži. Avtomobil je bil parkiran in se v trenutku začetka požara ni polnil. Pogostost požarov na električnih vozilih, kar še posebej velja za tiste z baterijami tipa LFP, je manjša kot pri klasičnih vozilih. Gašenje pa predstavlja večji izziv, kar dokazuje tudi primer iz Južne Koreje.

Osem ur gašenja, v bolnišnico 20 ljudi

Po poročanju gasilskega oddelka iz Incheona so na prizorišče poslali 177 reševalcev, po poročanju lokalnih medijev pa so plamene gasili osem ur. Gost dim je zahteval tudi evakuacijo 219 prebivalcev stanovanjskega kompleksa. Dvajset prebivalcev je moralo zaradi dima v bolnišnico.

"Trenutno še nimamo podrobnosti o avtomobilu in baterijah. Primer jemljemo zelo resno in bomo sodelovali z gasilsko službo, da poiščemo vzrok požara," so se odzvali pri južnokorejskem Mercedesu.

Je bila baterija predhodno poškodovana v prometni nesreči?

Mercedes EQE ima litij-ionsko baterijo, ki jo dobavlja kitajski CATL, s kapaciteto 90 kilovatnih ur. Na prizorišče je prišla tudi policija, ki bo pomagala pri iskanju vzroka požara. Obstaja namreč možnost, da je bil mercedes udeležen v prometni nesreči, ki je poškodovala baterijo in se je ta zato v garažni hiši začela pregrevati.