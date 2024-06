Na Hrvaškem zaradi okužbe z legionelo umrli trije ljudje

Tri osebe so danes zaradi okužbe z legionelo umrle v zagrebški bolnišnici Rebro, poročajo hrvaški mediji. Skupno se je z legionelo okužilo šest ljudi, vsi v bolnišnici. Vsi okuženi imajo pridružene bolezni in so imunsko oslabljeni, okužba z legionelo pa je njihovo stanje še poslabšala.

Predstavniki zagrebške bolnišnice so potrdili, da se je v bolnišnici pojavila legionela, ki so jo našli v bolnišničnem vodovodnem sistemu. "Takoj smo obvestili Hrvaški inštitut za javno zdravstvo, ki je opravil vse analize in bakterijo našel v vodovodnem sistemu. Trenutno poteka pasterizacija," je povedal Milivoj Novak, pomočnik direktorja bolnišnice.

Bakterija legionela lahko povzroči blago bolezen, imenovano pontiacijska mrzlica s simptomi, podobnimi gripi: povišana telesna temperatura, šibkost, glavobol, bolečine v mišicah. Doslej na Hrvaškem še ni bilo nobenega smrtnega primera.

Kje se pojavi legionela in kdo je podvržen okužbi?

Legionele najdemo v naravi v različnih vodah, kot so reke, jezera in blato, običajno v manjšem številu. Nevarnost nastane pri vstopu legionel v vodne sisteme, ki jih je zgradil človek. To na primer hladilni stolpi, veliki toplovodni sistemi, vlažilniki, okrasne fontane, ki imajo pogosto poškodovane vodovodne cevi, dotok površinske vode in nepravilen priklop pitne vode.

Najpogostejši dejavnik tveganja za okužbo z legionarsko boleznijo je kajenje velike količine cigaret, drugi pa so še starost nad 50 let, zlasti pri moških, kronične pljučne bolezni, presaditev organov, jemanje večjih odmerkov kortikosteroidov, oslabljenost imunskega sistema in prekomerno uživanje alkohola.

Legionela se zdravi z antibiotiki, azitromicinom, kinoloni ali rifampicinom.