Nam ob rahljanju ukrepov grozi še ena pljučnica?

Foto: Ker so simptomi bolezni takšni, kot pri covidu-19, bi lahko izbruh legionarske bolezni povzročil paniko. Če bi namreč kmalu po vrnitvi v stavbo več ljudi naenkrat zbolelo in imelo znake, podobne covidu-19, je v tem času malo verjetno, da bi pomislili na legionarsko bolezen in ne na covid-19, a temu scenariju se lahko popolnoma izognemo s preventivnimi ukrepi v stavbah.

Foto: Ker so simptomi bolezni takšni, kot pri covidu-19, bi lahko izbruh legionarske bolezni povzročil paniko. Če bi namreč kmalu po vrnitvi v stavbo več ljudi naenkrat zbolelo in imelo znake, podobne covidu-19, je v tem času malo verjetno, da bi pomislili na legionarsko bolezen in ne na covid-19, a temu scenariju se lahko popolnoma izognemo s preventivnimi ukrepi v stavbah.

Ob sproščanju številnih ukrepov se bodo kmalu na novo odprle številne stavbe, ki že tedne samevajo – šole, vrtci, restavracije, podjetja, hoteli ipd. Vse stavbe, ki so bile zaradi preprečevanja okužb zaprte, zdaj predstavljajo grožnjo za pljučnico s praktično enakimi simptomi, kot pri covid-19, lahko bi prišlo tudi do napačno postavljenih diagnoz. Legionarsko bolezen povzroči okužba z legionelami v stoječih vodovodnih sistemih in je lahko včasih tudi smrtna. Strokovnjaki po svetu pozivajo lastnike in upravitelje stavb, naj obvezno upoštevajo priporočila. Zaskrbljujoče je namreč to, da se s takšno situacijo upravitelji in lastniki še niso soočali.

Nenadna zaprtja šol, hotelov, podjetij, in uradov in drugih objektov so ustvarila upad rabe vode. Pomanjkanje klorirane vode, ki teče skozi cevi, v kombinaciji z nerednimi temperaturnimi spremembami ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj bakterij legionel, ki povzročajo legionarsko bolezen, opozarja stroka.

Ljudje se z legionarsko boleznijo okužijo po tem, ko vdihujejo bakterije legionel, ki se v zraku razširijo kot aerosoli iz vodnih virov kot so masažne kadi, prhe, fontane in industrijski ohlajevalni sistemi.

S pitjem vode se ne moremo okužiti, saj bakterije uniči želodec. Foto: Getty Images S pitjem onesnažene vode se ne moremo okužiti, saj gre popita tekočina v želodec, kjer legionele uniči kisel želodčni sok. Izjemoma bi se s pitjem lahko okužili bolniki z močno oslabljenim imunskim sistemom, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Simptomi bolezni so enaki kot pri covid-19

Če je legionarska bolezen pri pacientu odkrita zgodaj, sicer predstavlja manjše tveganje za zdravje kot bolezen covid-19, ki jo povzroča okužba z novim koronavirusom. Večino primerov je mogoče uspešno ozdraviti, ni pa dokazano, da bi se bolezen prenašala tudi s človeka na človeka ne prenaša.

"Legionarska bolezen se začne z utrujenostjo, izgubo teka, glavobolom, povišano telesno temperaturo in bolečinami v mišicah. Temperatura naraste na 40°C in več. Približno tretjina bolnikov ima drisko, bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje. Bolniki največkrat suho pokašljujejo, izpljunek se pojavi kasneje, je lahko gnojav ali celo krvav. Bolniki ob globokem vdihu občutijo bolečino v prsnem košu, ki je posledica vnetja poprsne mrene (plevre). Ob težjem poteku so posebno starejši bolniki zaspani in/ali zmedeni," pišejo na NIJZ.

Tudi pri legionarski bolezni pacienti pogosto potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Foto: Reuters

Ljudje z legionarsko boleznijo razvijejo pljučnico. Zdravi ljudje si običajno opomorejo, a je pogosto potrebna hopitalizacija in antibiotiki za zdravljenje okužbe pljuč.

Po podatkih ameriškega CDC približno en pacient od desetih umre, med tistimi, ki legionarsko bolezen dobijo v času, ko so že v bolnišnici zaradi drugih zdravstvenih težav, pa naj bi umrla vsaka četrta oseba.

Legionarska bolezen nas v tem času še toliko bolj ogroža, saj žrtve kažejo enake simptome kot bolniki s koronavirusom, vključno s kašljem, mrzlico, vročino, zato obstaja verjetnost postavljanja napačnih diagnoz. Če bi, na primer, kmalu po vrnitvi v stavbo več ljdui naenkrat zbolelo in imelo znake, podobne covidu-19, je v tem času malo verjetno, da bi pomislili na legionarsko bolezen in ne na covid-19, a temu scenariju se lahko popolnoma izognemo s preventivnimi ukrepi v stavbah.

Čas od okužbe do pojava bolezni običajno traja od 2 do 10 dni, v redkih primerih pa tudi od 16 do 20 dni od izpostavljenosti viru okužbe, pravijo na NIJZ.

Nevarna so vsa stoječa vodovodna omrežja in naprave, priključene nanj

Ob odločanju o ponovnem odprtju stavb, je pomembno vedeti, da vsak objekt, ki je bil zapuščen ali premalo uporabljan več kot tri tedne, predstavlja tveganje zaradi razvoja legionel, če vodovodne cevi niso pravilno izplaknjene in drugače sanirane, opozarjajo strokovnjaki.

Pred vrnitvijo v šole, bo te potrebno prej pozorno pripraviti - tudi s temeljitim izpiranjem celotnega vodovodnega sistema na vseh pipah v stavbi. Foto: Uroš Maučec Posamezni primeri okužb se sicer pojavljajo vsako leto, izbruhi pa se pojavljajo predvsem v hotelih in bolnišnicah, kjer za hlajenje uporabljajo skupno klimatsko napravo. Veliko okužb je povezanih s potovanji, bivanjem v hotelih, toplicah, bolnišnicah, vendar lahko legionela povzroči pljučnico tudi v domačem okolju, piše Marjan Bilban s Centra za medicino dela na Zavodu za varstvo pri delu (ZVD).

Med ogroženimi stavbami so vse šole, telovadnice, tovarne, hoteli, restavracije, ambulante in druge stavbe, ki so bile v tem času manj uporabljane ali zaprte. Po pripročilih, ki jih je izdal ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), grožnja velja tudi za masažne kadi, prhe, vodne fontane, škropilnike in milijone hladilnih stolpov na vrhu gospodarskih stavb.

Gre za svetovni problem, ki se mu lahko izognemo s preventivo

"V grajenem okolju so legionele lahko v umetno ustvarjenih vodnih okoljih, kot so toplovodni sistemi (pojav mrtvega rokava), vlažilniki zraka, hladilni stolpi in evaporacijski kondenzatorji prezračevalnih sistemov, razpršilniki vode v trgovskih središčih, dekorativne fontane, masažni bazeni (z vrtinčenjem tople vode), dihalna terapevtska oprema, dentalna higienska oprema in v številnih drugih umetno ustvarjenih izvorih. Najdemo jih tudi v vzorcih iz vodovodnih pip v bivalnih prostorih, v glavah tušev in v fontanah za pitje vode," natančneje navaja Bilban.

Med strokovnjaki tudi britanska mikrobiologinja Susanne Surman-Lee opozarja, da gre za svetovni problem, ki se mu lahko izognemo z upoštevanjem preventivnih ukrepov.

Izpostavila pa je tudi pomemben vidik. Prepričana je namreč, da se svetovalci večjih korporacij zagotovo zavedajo težav s stoječimi vodnimi sistemi, da pa bo to predvsem izziv za manjše prodajalne, hotele in druge manjše stavbe. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se številni težave ne zavedajo, saj se jim še nikdar ni bilo potrebno soočiti s tako situacijo, poroča Reuters.

Pred uporabo je nujno potrebno izpiranje vodovodnega sistema. Foto: Pixabay

Pri ponovnem zagonu stavb je potrebno nositi zaščitno opremo

Pri ponovnem zagonu stavb in izpiranju vodovodnih cevi je potrebno uporabljati enake preventivne ukrepe, kot pri koronavirusu, torej zaščitne rokavice in masko.

V začetku aprila so v Kanadi izdali opozorilo v povezavi s ponovno uporabo vodovodnih cevi in zapisali, da je potrebno vse cevi v kateri koli stavbi, ki je bila vsaj teden dni zaprta ali manj uporabljana, temeljito izpirati vsaj 30 minut. Prav tako je potrebno temeljito izprati vsako napravo, ki je priključena na vodovodni sistem in je v tem času mirovala.

V sredini aprila je NIJZ na svoji spletni strani objavil tudi priporočilo za izpiranje hišnega vodovodnega sistema v objektih v javni uporabi. Kot so zapisali, naj bi se izpiranje opravilo tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oziroma do stabilizacije temperature.

Redna preventivna izpiranja naj bi po njihovih priporočilih izvajali skozi vse leto, priporočajo pa tudi, naj voda na vsaki pipi vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode ustali. Predvsem je to pomembno, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke.