Tonin: Večina je pri nabavi opreme delala v korist Slovenije

Minister za obrambo Matej Tonin je pokomentiral poročilo o nabavah in razdeljevanju zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji, ki so ga ministrstva pripravila za obravnavo na vladi. Poudaril je, da ministrstvo za obrambo nima kaj skrivati, pa tudi da je pri nabavah sodelovalo veliko ljudi, velika večina od teh v korist Slovenije.

Tonin je na novinarski konferenci, ob robu predstavitve ocene pripravljenosti Slovenske vojske predsedniku republike Borutu Pahorju, izpostavil, da so zaposleni, ki so sodelovali pri dobavah nujno potrebne zaščitne opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, utrujeni in žalostni, ker se po razkritjih o dobavah opreme vse meče v isti koš, navaja STA.

"Delali so po 16 ur na dan, čez vikende ..."

Po Toninovih besedah so bili v nabave vpleteni vsi resorji in ocenjuje, da je velika večina ljudi delala v javno korist. "Mnogi so delali po 16 ur na dan, čez vikende ... Delali so iskreno za to, da se Sloveniji zagotovi nujna oprema. Zato je prav, da imamo poročilo, iz katerega se bo jasno videlo, kaj je kdo počel," je po navedbah STA dejal Tonin. Pokazal je na tabele, v katerih je po njegovih besedah natančno popisano tudi, koliko opreme je bilo v skladiščih, ko so vlado prevzeli, ter koliko in komu je bilo razdeljene.

Ob tem je izpostavil predvsem očitke nekaterih, da naj bi bila za vse odgovorna medresorska delovna skupina, ki jo je vodil državni sekretar ministrstva za obrambo, saj naj bi tako rekoč "izdajala naročilnice zavodu za blagovne rezerve".

"Če bi blagovne rezerve pustili same, zadostnih količin ne bi bilo"

A po sklepu vlade je bila medresorska skupina ustanovljena za pomoč blagovnim rezervam. "Če bi v tistih trenutkih blagovne rezerve pustili same, zadostne količine opreme ne bi bilo," je pojasnil. Predstavniki civilne zaščite so tako preverili, ali neko opremo potrebujemo, ministrstvo za zdravje, ali ima ponujena oprema primerne certifikate itd. "In tu je sodelovalo tako veliko ljudi, da bi se težko dogajale zlorabe," je po pisanju STA ocenil Tonin.

Ob tem je navedel, da je od 59 pogodb, ki jih je sklenil zavod za blagovne rezerve, približno polovica takih, ki "imajo kljukice" medresorske skupine, oziroma približno polovica poslov ni imela odobritve medresorske delovne skupine. Hkrati je medresorska skupina odobrila tudi 13 ponudnikov, s katerimi pogodbe niso bile sklenjene.

Med razlogi za to je navedel, da so se določene pogodbe sklepale pred oblikovanjem skupine, "drugi razlog pa je, da so se še vedno sklenile pogodbe, kjer ni bilo teh kljukic". V nekem trenutku je skupina nehala delovati, ker je bilo na "zalogi" več ponudnikov, ki so ustrezali pogojem, a blagovne rezerve niso sklepale pogodb, je dodal. "Glede tega pa morajo oni povedati, zakaj jih niso sklepali, ali niso imeli več finančnih virov ali kaj drugega," je dodal.

"Tudi Gale je pošiljal sporočila, naj se postopki pospešijo"

Pod črto pa je Tonin izpostavil, da je pomembno to, da je bilo Sloveniji zagotovljene dovolj opreme, dobesedno v vojnem stanju. Vsi pa so s svoje funkcije delovali za to, da se pospeši postopke nabav. "Tudi Ivan Gale je na medresorsko skupino pošiljal sporočila, da naj se določeni postopki pospešijo. Pa mu ne moremo očitati, da je lobiral," je po pisanju STA dejal Tonin. Kot je dodal, razume tudi ljudi na blagovnih rezervah, da so izgoreli. Po njegovem prepričanju je treba izpostaviti tiste, ki so vojni dobičkarji, ki so se v teh zgodbah neupravičeno okoristili ali drugemu omogočili neupravičeno korist.