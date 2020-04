Predstavniški dom kongresa zaradi koronavirusa še ne bo zasedal

Vodja demokratske večine predstavniškega doma ameriškega kongresa Steny Hoyer je v torek sporočil, da se članom spodnjega doma prihodnji teden ne bo treba vrniti v Washington. Na glasovanje jih bodo poklicali, ko se bosta vodstvi demokratske in republikanske stranke dogovorili o novem paketu pomoči zaradi koronavirusa.

Kongres je doslej potrdil že skoraj 3000 milijard dolarjev pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije koronavirusa, demokrat pa želijo še denar za zvezne države in lokalne skupnosti, ki po zakonu ne smejo imeti proračunskega primanjkljaja oziroma razglasiti stečaja. Edino kar potem guvernerjem preostane, je krčenje porabe, kar pomeni odpuščanja, ki bi doletela tudi zdravstvene delavce, policiste, reševalce in gasilce.

Zvezno pomoč želijo tako demokratski kot republikanski guvernerji. Republikanski guvernerji jo za svoje revnejše države prejemajo že dolga leta, tokrat pa je večji problem, ker so v težavah države, ki v zvezni proračun plačujejo več, kot iz njega črpajo. To pa so večinoma demokratske države, kot sta New York in Kalifornija. Senatni republikanci in predsednik ZDA Donald Trump doslej volje za pomoč državam z demokratskimi guvernerji niso kazali.

Vodja senatne večine Mitch McConnell iz Kentuckyja je napovedal spremembo mnenja, če bo v predlogu zakona o pomoči državam tudi določilo, ki ščiti korporacije pred tožbami zaradi malomarne varnosti pred koronavirusom. Demokrati bodo najverjetneje privolili, ker jim je ohranitev plačilne sposobnosti zveznih držav v času pandemije bolj pomembna, kot pa če se kakšna korporacija izogne finančni odgovornosti zaradi malomarnosti.

Predstavniški dom bi se sicer moral vrniti prihodnji teden v Washington skupaj s senatom, vendar pa naj bi se nekateri člani kongresa temu uprli, kongresni zdravniki pa so zasedanja v tem času odsvetovali. "Nismo imeli izbire. Če zdravnik reče, da naj ne pridemo nazaj, moramo to upoštevati," je dejala predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

Trump se je iz odločitve demokratske večine norčeval in dejal, da kongresniki uživajo počitnice, vlada pa dela. Omenil je tudi, da je videl Pelosijevo na televiziji, kako je jedla sladoled. "Mislim, da bi morali nazaj. Mislim, da bi morali vsi nazaj in vsi skupaj delati na tem," je dejal Trump. (STA)