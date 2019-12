Na enoti za gerontopsihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana so zaznali legionelo. Kot je pojasnil generalni direktor Bojan Zalar, so letos zaznali do sedem primerov. Eden izmed bolnikov je umrl, vendar gre za bolnika z več pridruženimi boleznimi, zato ni jasno, koliko je prispevala prisotnost legionele, je poudaril.

Gre za bolnike, ki so pogosto premeščeni, zato ni popolnoma jasno, kje so se z bakterijo okužili. Bolnike, nameščene na gerontopsihiatriji, so premestili. Zaprli so enote s šestimi oddelki.

Za zaprtje oddelka so se odločili, ker tudi po dezinfekciji vodovoda situacija ni popravila, ampak se je še dodatno poslabšala. Po dezinfekciji so cevi začele rjaveti in razpadati, zato so oddelek zaprli. Zdaj bo potrebna celovita prenova vodovoda, ki bi lahko bila po besedah Bojana Zalarja, generalnega direktorja bolnišnice, končana do prihodnjega maja.

Kaj je Legionela?

Paciente iz zaprtega oddelka so premestili na druge oddelke znotraj bolnišnice.

Legionelozo povzročajo bakterije, ki so prisotne v naravnih vodnih okoljih, kot so reke, jezera in druge stoječe vode. Število bakterij v naravnem okolju je majhno, zato naravno okolje običajno ne predstavlja vira okužbe za ljudi. Bakterija pa lahko zaide tudi v vodne sisteme, kot so sistemi, namenjeni za oskrbo s pitno vodo ali hlajenje.

Nekatere vrste bakterije povzročajo obolenje ljudi. Simptomi in znaki bolezni so podobni gripi ali pljučnici, izhaja iz spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.