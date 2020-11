Na Hrvaškem umrlo največ bolnikov s covid-19 do zdaj

Današnje število na novo okuženih je občutno nižje kot v preteklih dneh, saj so v zadnjih 24 urah opravili približno polovico manj testov kot ob delovnikih. Najvišje dnevno število na novo okuženih so zabeležili minuli četrtek, ko so potrdili 2.776 novih okužb. Več kot dva tisoč na novo okuženih so potem imeli vsak dan do konca minulega tedna, poroča STA.

Največ novih okužb v Zagrebu

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah največ na novo okuženih v Zagrebu, kjer so potrdili 922 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji je bilo 33 novih okužb, v Istrski županiji pa sedem. Na Hrvaškem je trenutno 14.734 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 1.127 bolnikov s covid-19. Na ventilatorjih je 94 bolnikov.

Hrvaški mediji se sprašujejo, kako dolgo bo še zdržal hrvaški zdravstveni sistem, glede na to, da se je od začetka oktobra število bolnikov s covid-19, ki jih zdravijo v bolnišnicah, povečalo za skoraj štirikrat. V bolnišnicah se je 2. oktobra zdravilo 286 bolnikov, med njimi jih je bilo 23 priključenih na ventilatorje. Iz največjih hrvaških kliničnih centrov poročajo, da je za obolele s covid-19 na voljo še med 38 in 55 odstotkov prostih postelj.

Na Hrvaškem bodo v torek začeli testirati s hitrimi testi

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so do zdaj potrdili 52.660 okužb. Umrlo je 594 bolnikov s covid-19, okrevalo je 37.332 ljudi. V samoizolaciji je trenutno skoraj 26 tisoč ljudi. Do današnjega dne so na Hrvaškem opravili nekaj manj kot 507.200 testov.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v nedeljo napovedal, da bodo na Hrvaškem v torek začeli izvajati hitre antigenske teste na novi koronavirus. Za hrvaško televizijo RTL je ocenil, da bodo na ta način povečali dnevno število testov za 25 do 30 odstotkov. Opozoril je, da hitri testi praviloma potrdijo okužbo pri ljudeh, ki imajo simptome, niso pa zelo zanesljivi, tako da bodo pri tistih, pri katerih bo hitri test negativen, opravili še PCR test, poroča STA.