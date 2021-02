Na Hrvaškem odkrili brazilsko različico novega koronavirusa

Hrvaški znanstveniki so med analizo 50 vzorcev novega koronavirusa s Hrvaške našli tudi vzorec brazilske različice virusa, so danes sporočili iz zagrebškega inštituta Ruđer Bošković (IRB). Analizirali so vzorce, ki so jih odvzeli med decembrom lani in februarjem letos v Zagrebu, Čakovcu in Osijeku in pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Od skupaj 50 analiziranih vzorcev je v enem potrjena mutacija na proteinu virusa, ki je značilna za brazilsko različico, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost IRB. Kot so dodali, so brazilsko različico potrdili v vzorcu brisa iz Zagreba, ki so ga potrjevali 30. januarja s PCR-testom. Prav tako so sporočili, da med 50 analiziranimi vzorci niso našli britanske različice novega koronavirusa, ki je bila sicer na Hrvaškem potrjena že v začetku februarja, poroča STA.

ZDA povečujejo sredstva za odkrivanje mutacij koronavirusa

Ameriška vlada bo medtem porabila 200 milijonov dolarjev za povečanje zmogljivosti odkrivanja mutacij novega koronavirusa z dozdajšnjih sedem tisoč na 25 tisoč vzorcev na teden, so v sredo na novinarski konferenci Bele hiše sporočili strokovnjaki. V ZDA se je do zdaj z novim koronavirusom okužilo 27,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 490 tisoč.

Direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi Rochelle Walensky je dejala, da so do zdaj odkrili 1.277 primerov okužb z različico novega koronavirusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji. Odkrili so tudi okužbo z mutacijo te različice E484K, ki je podobno kot brazilska in južnoafriška bolj odporna na protitelesa. Vlada bo porabila 650 milijonov dolarjev za povečanje zmogljivosti testiranja v šolah in zavetiščih za brezdomce ter 815 milijonov dolarjev za povečanje domače proizvodnje opreme za testiranje.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek dejal, da bo do konca julija na voljo dovolj cepiva, da se bo lahko cepil vsak, ki bo to želel. Foto: Reuters

V ZDA so doslej proti novemu koronavirusu vsaj z enim odmerkom cepili skoraj 40 milijonov ljudi, ameriški predsednik Joe Biden pa je v torek dejal, da bo do konca julija na voljo dovolj cepiva, da se bo lahko cepil vsak, ki bo to želel. Zdajšnjih enajst milijonov odmerkov na teden, ki jih zvezna vlada pošilja državam, ozemljem in plemenom, se povečuje na 13,5 milijona, z enega na dva milijona pa se povečuje tedensko pošiljanje odmerkov neposredno ameriškim lekarnam.

Vlada je za cepljenja za zdaj mobilizirala okrog 700 upokojenih zdravnikov in medicinskih sester, usposabljajo 1.200 pripadnikov nacionalne garde, v podporo cepljenju v zveznih centrih pa pošiljajo na pomoč še tisoč vojakov. Fundacija Kaiser je v ZDA ugotovila, da okrog 50 odstotkov prebivalcev zavrača cepljenje, posebej pa je skrb vzbujajoč položaj v vojski, kjer cepljenje zavrača tretjina vojakov, poroča STA.