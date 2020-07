Na Hrvaškem bo vroče do konca

Andrej Plenković velja za ambicioznega, vztrajnega in zvitega politika, tekmeci in nasprotniki pa mu očitajo bahavost in oholost.

Andrej Plenković velja za ambicioznega, vztrajnega in zvitega politika, tekmeci in nasprotniki pa mu očitajo bahavost in oholost. Foto: Reuters

Tako hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković kot tudi premierski kandidat levosredinske koalicije Restart in predsednik SDP Davor Bernardić sta prepričana o zmagi na nedeljskih parlamentarnih volitvah, ki bo po njunih napovedih zadostovala za oblikovanje nove hrvaške vlade. Oba sta tudi zanikala možnost "velike koalicije" HDZ in SDP.

Na Hrvaškem bodo v nedeljo ob močnem poslabšanju epidemioloških razmer novega koronavirusa izvedli parlamentarne volitve. Doslej so potrdili skupno več kot tri tisoč okužb, umrlo je 112 ljudi, pet tisoč ljudi je v samoizolaciji, število okuženih pa znova močno narašča. Včeraj so jih našteli 92, kar je najvišje število dnevnih okužb od prvega primera v državi 25. februarja.

Za 151 sedežev v saboru se bo potegovalo skoraj 2.700 kandidatov na strankarskih, koalicijskih in neodvisnih listah. Najmlajši ima 18 let, najstarejši pa 91. Na kandidatnih listah je 41 odstotkov žensk.

Napovedi kažejo, da bo izid volitev izjemno tesen, zato je relativnega zmagovalca težko predvideti. Levosredinska koalicija Restart na čelu s SDP, ki jo vodi Davor Bernardić, ima sicer po zadnji javnomnenjski raziskavi komercialne televizije RTL le en poslanski sedež prednosti pred vladajočo desnosredinsko HDZ Andreja Plenkovića. Za njima več kot deset odstotnih točk zaostaja skrajno desna koalicija, zbrana okoli stranke Domovinsko gibanje Miroslav Škoro.

Davor Bernardić izhaja iz delavske družine, zato rad poudarja svoja socialdemokratska prepričanja. Če bo postal hrvaški premier, bi šel najprej v Slovenijo. Foto: Reuters

Konservativni stranki Most neodvisnih list bi pripadlo šest poslancev, uvrstitev v parlament pa se obeta tudi levičarsko-zeleni platformi Zmoremo!, populistični stranki Živi zid in sredinski koaliciji strank Pametno, Fokus in Stranka z imenom in priimkom (Strip). Raziskava je sicer pokazala na precejšen delež še neodločenih volivcev.

Plenković ali Bernardić

Glavna kandidata za mandatarja naslednje hrvaške vlade sta Plenković in Bernardić. Petdesetletni Plenković pričakuje drugi mandat, Bernardić pa upa, da bo s 40 leti postal najmlajši hrvaški premier doslej.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo najverjetnejši scenarij oblikovanje nove vlade v sestavi HDZ in Domovinskega gibanja Miroslava Škora, ne glede na njihova predvolilna nesoglasja in razprtije. Za minimalno večino 76-poslancev bodo sicer verjetno potrebovali še nekaj koalicijskih partnerjev.

Predvolilna kampanja je bila vsebinsko revna in je minila v znamenju naraščanja števila okuženih s koronavirusom, to pa bo zaznamovalo tudi praznik demokracije. Sprva je bilo sicer predvideno, da se okuženi volitev ne bodo mogli udeležiti, volivcem v samoizolaciji pa bodo člani volilne komisije volilni listek prinesli na dom.

A ustavno sodišče je včeraj presodilo, da je Državna volilna komisija dolžna vsem državljanom zagotoviti zakonito možnost uresničevanja volilne pravice, zagotovljene z ustavo in zakonom. Pojasnili so, da bodo lahko glasovali tudi okuženi s koronavirusom. Iz državne volilne komisije so sporočili, da bodo okuženi lahko glasovali s pooblastilom druge osebe.

Člani volilne komisije bodo na zahtevo volivcev prišli pred stanovanje okuženega, tako da neposrednega stika z njim ne bodo imeli. Pooblaščena oseba bo izpolnila glasovnico, jo vstavila v ovojnico in jo izročila volilni komisiji.

Letos je svojo stranko registriral tesni poraženec v prvem krogu nedavnih hrvaških predsedniških volitev, narodnozabavni pevec in podjetnik Miroslav Škoro, ki je nekoč bil saborski poslanec HDZ. Foto: Reuters

Člani volilne komisije bodo morali na voliščih nositi zaščitne maske in rokavice, volivcem pa priporočajo uporabo mask na voliščih ter svetujejo, naj prinesejo svoje kemične svinčnike. Vsem volivcem bodo ob prihodu na volišče izmerili tudi temperaturo. Če bo ta višja kot 37,2 stopinje Celzija ali pa bodo imeli težave z dihali, ne bodo smeli vstopiti, niti ne bodo mogli voliti od doma.

To bo po napovedih še znižalo tradicionalno nizko volilno udeležbo. Ta je bila na zadnjih parlamentarnih volitvah zgolj 53-odstotna.

Škoro si je prislužil sredinec

Vsebinsko suhoparno predvolilno kampanjo je sicer razburkal Škoro. Javnost je vznemiril z izjavo, da bi se morala ženska, ki je zanosila po posilstvu, o splavu posvetovati z družino. Številne ženske, med njimi tudi nekdanja predsednica Kolinda Grabar -Kitarović, so v odziv na njegove izjave objavile fotografije, na katerih kažejo sredinec.

Številne ženske, med njimi tudi nekdanja predsednica Kolinda Grabar - Kitarović, so v odziv na Škorove izjave objavile fotografije, na katerih kažejo sredinec. Foto: Twitter

Odmevale so tudi Plenkovićeve obtožbe dolgoletne novinarke HTV Maje Sever, da je njegovemu političnemu nasprotniku Bernardiću pomagala pri pripravah na predvolilno televizijsko soočenje.

Veliko prahu je dvignila še torkova odločitev vlade, s katero je ta po petih dneh zaprtja meje z BiH, kjer so alarmantne epidemiološke razmere, mejo znova odprla in ukinila 14-dnevno samoizolacijo za potnike iz BiH. Vlada je sicer zavrnila ugibanja, da gre za predvolilno potezo, s katero želijo omogočiti glasovanje hrvaškim državljanom v BiH, ki lahko volijo na Hrvaškem in so tradicionalno volivci HDZ. Bernardić pa je poudaril, da gre za neodgovorno vedenje, ki bo ogrozilo hrvaško turistično sezono, ker bosta Slovenija in Madžarska potem zaprli svoje meje s Hrvaško.

Na drugi strani pa je Slovenija svojo južno sosedo uvrstila na rumeni seznam, kar pomeni zaostritev ukrepov. Po novem bodo karantenske odločbe vročali že na meji, obeta pa se tudi strožji nadzor nad izvajanjem teh odločb.