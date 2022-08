Na glasbenem festivalu v Španiji ena oseba umrla, več deset ranjenih

Španska meteorološka agencija Aemet je sporočila, da so obalno območje ponoči prizadeli topli sunki. To je vremenski pojav, pri katerem močan padajoči zračni tok zadene kopno in se nato razširi v vse smeri.

Španska meteorološka agencija Aemet je sporočila, da so obalno območje ponoči prizadeli topli sunki. To je vremenski pojav, pri katerem močan padajoči zračni tok zadene kopno in se nato razširi v vse smeri. Foto: STA

Po poročanju lokalnih medijev je v nesreči umrl mladenič v zgodnjih dvajsetih letih. Na kraj nesreče je hitro prispelo več reševalnih vozil, ta so ranjene osebe odpeljala v štiri bolnišnice. Nekateri ponesrečenci so bili po poročanju španske tiskovne agencije EFE medtem že odpuščeni iz bolnišnic.

Na posnetkih, ki so bili objavljeni na družbenih medijih, je videti močan veter, ki pustoši po prizorišču, drevesa in velike konstrukcije, ki se nevarno nagibajo, in razbitine, ki letijo vsepovsod, medtem ko se ljudje trudijo obdržati svoje šotore in rešiti svoje stvari.

Obalo so ponoči prizadeli topli sunki

Koncertno območje so morali nemudoma evakuirati

"Dogodek prejšnje noči nas je popolnoma uničil, zgroženi smo," je v izjavi na družbenih omrežjih zapisalo vodstvo festivala in izreklo sožalje žrtvam ter njihovim družinam in prijateljem. Pojasnili so, da je nepričakovan in silovit vihar nekaj po četrti uri zjutraj opustošil dele festivala, zaradi česar je moralo vodstvo nemudoma evakuirati koncertno območje, da bi zagotovilo varnost obiskovalcev festivala, osebja in umetnikov.

Tudi predsednik regionalne vlade Valencie Ximo Puig je na Twitterju izrazil najgloblje sožalje družini in prijateljem umrlega mladeniča.