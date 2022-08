Sledijo krvavi tedni? Lani je v tem času življenje izgubilo 11 ljudi

Policija je letos obravnavala deset odstotkov več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 63 udeležencev, kar je sicer nekoliko manj kot lani, ko so do tega dne našteli 69 žrtev prometnih nesreč. Letos se je za pet odstotkov povečalo število prometnih nesreč s hudimi posledicami in za 11 odstotkov število nesreč z lažjimi poškodbami. (Fotografija je simbolična.)

Policija je letos obravnavala deset odstotkov več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 63 udeležencev, kar je sicer nekoliko manj kot lani, ko so do tega dne našteli 69 žrtev prometnih nesreč. Letos se je za pet odstotkov povečalo število prometnih nesreč s hudimi posledicami in za 11 odstotkov število nesreč z lažjimi poškodbami. (Fotografija je simbolična.) Foto: Planet TV

Zaradi povečanja prometnih tokov in večjih zgostitev v prometu se policija v prihajajočih dnevih in tednih boji drastičnega poslabšanja prometne varnosti. Lani je od 13. do 31. avgusta na slovenskih cestah umrlo kar 11 ljudi. Policija, ki letos beleži še več prometnih nesreč kot lani, zato izvaja različne preventivne aktivnosti.

Kot je v današnji izjavi za javnost na Torovem, kjer poteka ena izmed akcij poostrenega nadzora, povedal vodja sektorja prometne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun, prihajajoče obdobje velja za zelo problematično z vidika prometne varnosti. Letošnji podatki pa že kažejo na poslabšanje prometne varnosti v primerjavi z lanskim letom.

Policija je letos obravnavala deset odstotkov več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 63 udeležencev, kar je sicer nekoliko manj kot lani, ko so do tega dne našteli 69 žrtev prometnih nesreč. Letos se je za pet odstotkov povečalo število prometnih nesreč s hudimi posledicami in za 11 odstotkov število nesreč z lažjimi poškodbami.

Turisti, romarji ...

Kot je opozoril Kapun, je pred nami podaljšan konec tedna, ko se bo veliko ljudi odpravilo na različne destinacije po Sloveniji in tujini. Posebej na praznični ponedeljek v dopoldanskem času pričakujejo povečan promet proti Gorenjski oz. v smeri proti Brezju. Povečuje se tudi vračanje tujih turistov, kar bo vplivalo na zgostitve prometa proti Šentilju in Karavankam.

Policija zato vsem, ki se odpravljajo na pot, svetuje, naj pot ustrezno načrtujejo in se nanjo odpravijo pravočasno, predvsem pa naj bodo na cestah strpni in spoštujejo prometna pravila. Da bi bil promet kar najbolj varen in tekoč, voznikom predlagajo, da se na pot odpravijo izven prometnih konic ali izberejo vzporedne, manj obremenjene cestne povezave.

Pomanjkanje kadra

Policisti v poletnem času izvajajo različne poostrene nadzore, v katerih ugotavljajo tehnično brezhibnost vozil, psihofizično stanje voznikov in druge kršitve prometnih predpisov. Trenutno poteka akcija Hitrost, v okviru katere so policisti v prvih štirih dneh ugotovili več kot 800 prekoračitev hitrosti.

Prometna policija, ki se, kot je izpostavil Kapun, sooča s precejšnjim pomanjkanjem kadra, izvaja tudi aktivnosti, povezane s turistično sezono, in druge preventivne akcije. Danes poostreno nadzira tovorni promet in avtobuse. Ponoči in zjutraj je nadzor, pri katerem med drugim sodelujejo tudi inšpektorji in finančna uprava, potekal na nadzornih točkah Kompolje in Log, kasneje pa še na Torovem.

Tovorna vozila so problematična

Kot je izpostavil Kapun, tovorna vozila in avtobusi zaradi svoje velikosti, teže in drugih karakteristik pomenijo veliko nevarnost za druge udeležence v prometu. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 1.562 nesrečah, od tega so jih sami povzročili 57 odstotkov.

V posledicah teh nesreč je življenje izgubilo pet oseb, od tega štirje vozniki tovornih vozil, 19 oseb je bilo hudo, 176 oseb pa lažje telesno poškodovanih. 24 prometnih nesreč so vozniki tovornjakov povzročili pod vplivom alkohola, od tega tudi dve nesreči s smrtnim izidom.

Tragična nesreča na Hrvaškem

Prav tako je potreben tudi nadzor nad vozniki avtobusov, kar kaže nedavna tragična nesreča na Hrvaškem. "Kljub temu da gre pri takšnih prometnih nesrečah lahko za splet okoliščin, moramo storiti vse, da tveganje zmanjšamo na minimum, zato v nadzorih med drugim preverjamo tehnično brezhibnost avtobusov, spoštovanje prometnih pravil in pravil o obveznih počitkih in odmorih pri voznikih," so izpostavili na policiji.

V letošnjem letu so bili vozniki avtobusov na slovenskih cestah udeleženi v 173 prometnih nesrečah. Sami so povzročili četrtino teh nesreč. V nesrečah sta bila dva potnika hudo poškodovana, lažje poškodovanih pa jih je bilo 39 in dva voznika.