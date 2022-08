Med ponesrečenim ropom ostal ujet v porušenem predoru

Številni ljudje, ki so spremljali večurno delo gasilcev, so rešitev pozdravili z dolgim aplavzom. Moškemu so reševalci dali kisik in ga odpeljali v bolnišnico.

Načrti četverice, ki je naklepala rop banke v Rimu, so splavali po vodi, ko se je pri izkopavanju porušil predor, skozi katerega so nameravali izvesti roparski podvig. Na pomoč so jim morali priskočiti celo gasilci, saj je eden od njih ostal ujet v ruševinah. Rešili so ga po več urah in prepeljali v bolnišnico.

Skupina je želela izkoristiti prihajajoči podaljšan konec tedna v Rimu − v ponedeljek imajo v Italiji državni praznik ferragosto − in skozi predor vdreti v trezor banke nedaleč od Vatikana. Med kopanjem predora pa je popustil del asfalta in ujel nesojenega roparja na globini približno šestih metrov. Gasilci so nato morali osem ur izkopavati vzporedni predor, da so prišli do ujetega moškega.

Ljudje so rešitev in delo gasilcev pozdravili z aplavzom

Številni ljudje, ki so spremljali večurno delo gasilcev, so rešitev pozdravili z dolgim aplavzom. Moškemu so reševalci dali kisik in ga odpeljali v bolnišnico, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Trem njegovim sostorilcem je uspelo pobegniti, preden se je predor zrušil, vendar so jih karabinjerji kmalu prijeli in tudi zaslišali. Kot so poročali italijanski mediji, naj bi skupina imela kriminalno preteklost. Dva člana skupine so pridržali, proti dvema pa so vložili kazensko ovadbo. Na ujetega sostorilca naj bi gasilce sicer opozoril prav eden od članov skupine.