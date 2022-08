Avstrija: gostilniški prepir med Slovenci se je končal tragično

Slovenski lastnik gostilne v koroškem kraju St. Kanzian ob Klopinjskem jezeru (slovensko Škocijan v Podjuni), kjer živi veliko koroških Slovencev, se je v četrtek sprl s slovenskima gostoma. Z nožem je napadel moškega in žensko ter moškega zabodel v trebuh. Ponesrečenca so zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico v Celovcu. Gostilničarju so odvzeli prostost.

Avstrijsko policijo so v četrtek ob 14. uri obvestili, da se je pred gostinskim lokalom na ulici Westuferstraße na promenadi ob Klopinjskem jezeru zgodil napad z nožem. Prišlo je več policistov in reševalcev, ki so nudili prvo pomoč moškemu z močno krvavečo rano na trebuhu in njegovi ženi z urezninami na roki. Gostilničar se je z nožem v roki brez upiranja predal policistom, poroča ORF.

Ni še jasno, zakaj je lastnik lokala z nožem sploh napadel dva gosta, ki naj bi bila prav tako iz Slovenije.

Po navedbah ORF sta bila za sosednjo mizo dva gosta, ki so ju policisti zaslišali kot priči. Po neuradnih informacijah naj bi gostilničarja zmotil jokajoči otrok slovenskega para. Vnel naj bi se prepir med očetom otroka in gostilničarjem, ki naj bi nato privedel do brutalnega dejanja.